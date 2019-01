Hans Werner Kilz folgt Markwort am BR-Stammtisch

Der „Stammtisch“ am Sonntagvormittag im Bayerischen Fernsehen ist äußerst beliebt. Gastgeber Helmut Markwort wechselte allerdings als Abgeordneter in den bayerischen Landtag. Jetzt steht sein Nachfolger fest.

Die Nachfolge von Helmut Markwort als Moderator des beliebten BR-Stammtisches ist gefunden: Ab 13. Januar wird der Journalist Hans -Werner Kilz, ehemals Chefredakteur des „Spiegel“ und der „Süddeutschen Zeitung“, als Gastgeber fungieren. Das Konzept der Sendung bleibe im Kern allerdings unverändert, stellte der BR klar.

Kilz sagte, er freue sich auf die Aufgabe in turbulenten Zeiten. Es mache ihm Spaß, „mich mit meinungsstarken Menschen auszutauschen und kontrovers zu diskutieren, um so die aktuellen Themen der Woche am Stammtisch zu beleuchten und zu vertiefen“.

Neu ist, dass der Moderator künftig von wechselnden Co-Gastgebern unterstützt werden wird. Auf dem einen Platz wechseln die beiden Wissenschaftler Klaus Bogenberger und Evelyn Ehrenberger ab. Vom Verkehrsexperten Bogenberger stammt dem BR zufolge die Idee, über dem Frankfurter Ring in München eine Seilbahn zu bauen. Die Chemikerin Ehrenberger ist Präsidentin der Hochschule der Bayerischen Wirtschaft.

Auf dem zweiten Co-Gastgeber-Platz wechseln sich der frühere Skiläufer Christian Neureuther und die Volksmusik- und Kabarettkünstlerin Moni Well ab, die unter anderem durch die Wellküren bekannt ist. Als Vertretung des Moderators bleibt – wie bisher – TilmannSchöberl mit im Team.

„Der Sonntags-Stammtisch ist eine urbayerische Sendung, die es so und in dieser Form nur in Bayern geben kann“, sagte BR-Informationsdirektor Thomas Hinrichs. Mit dem neuen Moderationsgespann könne die erfolgreiche Tradition fortgesetz werden. 2018 schalteten im Durchschnitt 170 000 Zuschauer in Bayern ein, das entspricht einem Marktanteil von 10,2 Prozent.

Die Neubesetzung der Moderation war nötig geworden, weil Helmut Markwort seit Oktober für die FDP im Landtag sitzt. Schon während seines Wahlkampfes hatte der ehemalige „Focus“-Chef seine Arbeit ruhen lassen. Allerdings hatte es Ärger gegeben, weil Markwort ein Foto der Sendung bei der Jagd nach Wählerstimmen benutzte.