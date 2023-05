Vor Parlaments- und Präsidentschaftswahlen: Tausende Gefängnisinsassen in Simbabwe entlassen

Ziyambi (nicht im Bild) betonte, die Begnadigung habe nichts mit der bevorstehenden Abstimmung tun, sondern sei «lediglich eine edle Geste des Präsidenten».jpg © IMAGO/Dominika Zarzycka

Wenige Wochen vor Wahlen in dem südafrikanischen Land hat Simbabwes Präsident Emmerson Mnangagwa mit der Begnadigung von Häftlingen begonnen.

Harare – Die Entlassung der 4270 Häftlinge aus 55 Gefängnissen habe am Freitag begonnen und solle bis Montag abgeschlossen sein, sagte Justizminister Ziyambi Ziyambi der Deutschen Presse-Agentur. Das Land mit 16 Millionen Einwohnern will Regierungsangaben zufolge im Juli oder August Parlaments- und Präsidentschaftswahlen abhalten. Ein Datum steht noch nicht fest.

Der regierenden Zanu-PF, der einst der verstorbene autokratische Präsident Robert Mugabe vorsaß, sind in vergangenen Jahrzehnten immer wieder Wahlmanipulation und der Kauf von Stimmen im Vorfeld von Wahlen mithilfe von Lebensmittelspenden und Versprechungen von öffentlichen Dienstleistungen vorgehalten worden. Ziyambi betonte am Freitag jedoch, die Begnadigung habe nichts mit der bevorstehenden Abstimmung tun, sondern sei «lediglich eine edle Geste des Präsidenten». Mnangagwa strebt eine zweite fünfjährige Amtszeit an. (dpa)