„Spüren es in den Innenstädten“: CDU-Politikerinnen beklagen Macho-Kultur

Von: Christoph Gschoßmann

Eine Jung-Politikerin berichtet bei „Hart aber Fair“ über unangenehme Erfahrungen mit Männern mit Migrationshintergrund in Innenstädten. Die Reaktion des Moderators enttäuscht.

München – Die junge Politikerin Lisa Schäfer (23) hat mit ihrem Auftritt in der ARD-Sendung „Hart aber Fair“ eine Debatte losgetreten. Es geht um Männer mit Migrationshintergrund und ihr Verhalten gegenüber fremden Frauen in der Öffentlichkeit. Es soll einen Zusammenhang geben zwischen der Herkunft und der Art und Weise, wie sie Frauen hinterherrufen oder sie anderweitig belästigen. Schäfer erzählte anlässlich der Rammstein-Enthüllungen von eigenen Erfahrungen in nächtlichen Innenstädten.

Sie sei zwar noch nie körperlich belästigt worden, doch bekäme ein Gefühl der Unsicherheit, wenn sie „durch Brennpunktstraßen in größeren Vierteln laufe“ und ihr „junge Männer, deren Sprache ich teilweise nicht mal verstehe, Sprüche hinterherrufen“. Nun legte sie nach: „Wir müssen endlich das Tabu-Thema ansprechen: Sexuelle Belästigung gegenüber Frauen geht eben auch von Männern mit Migrationshintergrund aus. Aus patriarchalen Strukturen, oftmals muslimisch geprägt.“ Das äußerte sie gegenüber der Bild. Man müsse über das Problem reden, dass ein Teil der Männer, die man hierzulande integrieren will, mit einem „komplett anderen Frauenbild hier herkommen“.

Lisa Schäfer: „Ich habe sofort gemerkt, dass ich ein Tabuthema angesprochen habe“

Nachdem Schäfer von ihren Erfahrungen in Innenstädten berichtet hatte, zeigte Moderator Louis Klamroth wenig Empathie. Er fragte Schäfer, warum sie die Rufe nicht verstehe, und ob sie kein Englisch spreche. Weiter wurde nicht über Schäfers Erfahrungen gesprochen. In der Neuen Zürcher Zeitung äußerte Schäfer: „Ich sprach konkret von Männern, gerade aus dem arabischen Raum. Er (Louis Klamroth, Anm. d. Red.) wollte das Problem nicht weiter aufgreifen und davon ablenken.“ Sie erklärt sich die Reaktion so: „Es hat einfach auch nicht in deren Weltbild gepasst, dass andere Erfahrungen berichtet wurden. Ich habe sofort gemerkt, dass ich ein Tabuthema angesprochen habe.“ Schäfer weiter: „Ein Teil der Männer, die wir versuchen zu integrieren, denkt nicht ansatzweise darüber nach, unsere Werte und unser Frauenbild zu akzeptieren.“

Schäfer erzählt, dass es bisher keine Entschuldigung des Moderators gab. „Ich hatte kurz überlegt, es anzusprechen, aber es war meine erste Talkshow, ich wollte besonnen damit umgehen“, so Schäfer. Ex-Familienministerin Kristina Schröder (CDU) gibt Schäfer recht. Zur Bild sagte sie, man spüre das von Schäfer angesprochene Phänomen in U-Bahn-Stationen, in den Innenstädten und Pausenhöfen: „Die Wissenschaft spricht von ‚gewaltlegitimierenden Männlichkeitsnormen‘, man kann es auch ‚Macho-Kultur‘ nennen. Aber klar ist: Bei jungen Männern mit muslimischem Hintergrund herrscht oft ein Verständnis von Männlichkeit und Ehre, das auch mit Gewalt verknüpft ist.“ Noch eine CDU-Politikerin äußert sich in der Bild ähnlich: „Ich kann die Verunsicherung und manchmal auch Angst junger Frauen in diesen Situationen sehr gut verstehen.“ Um solche Integrationsprobleme müsse die Ampel sich kümmern, forderte Andrea Lindholz, Vize-Chefin der Unionsfraktion im Bundestag.

„Schäfers Gefühl der sexuellen Belästigung wurde auf sexistische Art und Weise ins Lächerliche gezogen“

Dass solche Übergriffe oft bagatellisiert werden und Schäfer auch in der Sendung nicht ernst genommen wurde, bemängelt FDP-Politikerin Katja Adler gegenüber Bild. Schäfer sei in der Sendung nicht ernst genommen worden. „Schäfers Gefühl der sexuellen Belästigung wurde auf sexistische Art und Weise ins Lächerliche gezogen.“

Doch nicht jeder sieht einen Zusammenhang zwischen der Herkunft und dem Verhalten. Die frauenpolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion Leni Breymaier lehnt die Theorie ab. Sie sagte: „Mich verunsichern und ärgern alle Sprüche, ob ich sie verstehe oder nicht.“ Ähnlich sieht es auch Ex-Ministerin Julia Klöckner, die sich wie Breymaier ebenfalls in der Bild äußerte: „Wenn Frauen sich bedrängt fühlen und belästigt werden, dann ist das immer ernst zu nehmen – und es sollte nicht davon abhängig gemacht werden, wer sie belästigt.“ (cgsc)