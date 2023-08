Die Kindergrundsicherung bei „hart aber fair“: Zwischen Hoffnung und Skepsis

Die Kindergrundsicherung bei „hart aber fair“: Mauer-Kompromiss oder wirklicher Fortschritt? © Screenshot ARD

Nach wochenlangem Rumgeeiere hat sich die Ampel-Koalition geeinigt: Eine erweiterte Kindergrundsicherung kommt. Natürlich auch als Thema bei „hart aber fair“.

Köln – „Hat die Ampel sich nur selbst gerettet oder sorgt die Kindergrundsicherung wirklich dafür, dass Kinder aus der Armut geholt werden?“ fragte Louis Klamroth zu Beginn in die Runde bei „Hart aber Fair“. Die Antwort lief an Parteigrenzen entlang. Ricarda Lang, Bundesvorsitzende der Grünen, war selbstverständlich nicht enttäuscht, auch wenn statt von den einst geforderten 12 Milliarden Euro nur 2,4 Milliarden übrig geblieben sind. Was möglicherweise auch daran liegt, dass sich die Familienministerin Lisa Paus zwar medienwirksam, aber vielleicht taktisch eher unklug ausgerechnet mit dem Mann angelegt hat, der an den Geldtöpfen sitzt.

2,4 Milliarden Euro, das hört sich zwar zunächst einmal nicht schlecht an, auch wenn es eine ganze Ecke weniger ist, als etwa die 100 Milliarden Sondervermögen, die der Bundeswehr zugesprochen wurde. Heinz Hilgers, Ehrenpräsident des Deutschen Kinderschutzbundes, wies dann auch darauf hin, dass „man Kinderarmut zwar mit Pädagogik bekämpfen kann, aber damit bekämpft man die Kinderarmut der Zukunft, wenn es aber um die Kinder von heute geht, braucht man mehr Geld.“

Anna Mayr bei „hart aber fair“: Eine Frau, die weiß, wovon sie spricht

Als „Einstieg in den Kampf gegen strukturelle Kinderarmut“ wollte Ricarda Lang die Einigung verstanden wissen. Eine hübsche Formulierung, die aber auch schon den bürokratischen Sumpf andeutet, der demnächst das Beantragen von Kindergeld, Förderungen und Zuschüssen noch komplizierter machen wird, als es ohnehin schon ist.

Anhand eines „Sozioökonomischen Existenzminimum“ soll berechnet werden, welche Kinder Anrecht auf Zuschüsse haben. Was laut Anna Mayr, Redakteurin im Politik-Ressort der Zeit und Sachbuchautorin von Büchern wie „Die Elenden“ oder aktuell „Geld spielt keine Rolle“, immerhin bedeutet, dass Kinder nicht mehr von den Jobcentern abhängig sind. Mayr, eine Journalistin, die als eine der wenigen Vertreterinnen aus dem Medien- und auch dem Politikbetrieb ist, die selbst aus wirtschaftlich schwachen Verhältnissen stammt und somit mehr weiß, wovon sie schreibt und redet als die meisten Kollegen, hat immer wieder über ein Leben mit wenig bis gar keinem Geld geschrieben.

Von der Scham etwa, bei Ämtern um Geld zu bitten, sich oft von Beamten gängeln zu lassen oder sich im Wust von circa 170 potenziellen Leistungen für Kinder zurechtzufinden. Immerhin bedeute die neue Kindergrundsicherung, dass Familien nicht mehr in einer Holschuld stehen, sondern der Staat eine Bringschuld hat. Wie das aussieht, wird sich zeigen müssen. Angesichts der deutschen Bürokratie darf man skeptisch sein.

Diese Gäste diskutierten am 28. August bei Louis Klamroth im Ersten:

Ricarda Lang, Bundesvorsitzende B‘90/Grüne

Serap Güler, CDU-Bundestagsabgeordnete



Prof. Dr. Stefan Kooths, Ökonom



Anna Mayr, Redakteurin die ZEIT



Heinz Hilgers, Ehrenpräsident des Deutschen Kinderschutzbundes

Einen Abbau von Bürokratie forderte bei „hart aber fair“ in der ARD auch der Ökonom Prof. Dr. Stefan Kooths, Vizepräsident des Instituts für Weltwirtschaft Kiel. Die Kindergrundsicherung könne nur ein erster Schritt sein, der nicht isoliert stehen darf. Ebenso wichtig sind Versuche, Menschen nicht mehr auf Minijobs abzuschieben, sondern Anreize zu schaffen, sich um bessere Arbeitsplätze zu bemühen, was dann auch wieder positive Konsequenzen für ihre Kinder hätte. Serap Güler, Bundestagsabgeordnete und Mitglied im CDU-Bundesvorstand, beklagte dagegen, dass die neue Kindergrundsicherung erweiterte Zahlungen nach dem Gießkannenprinzip bedeutet, aber keineswegs der Paradigmenwechsel sei, den die Ampel-Koalition verspricht. Wie ihre eigene Partei es besser machen würde, dazu wollte oder konnte Güler allerdings nichts sagen.

Alleinerziehende Mutter bei „hart aber fair“: „Fühle mich oft vom Staat alleingelassen“

Wie hart ein Leben mit wenig Geld sein kann, zeigte der Besuch von Andrea Zinhard, eine alleinerziehende Mutter zweier Kinder im Teenageralter. Durch eine chronische Krankheit arbeitsunfähig, muss sie regelmäßig zur Tafel gehen, versucht ihren Kindern den Gang zum Gymnasium zu ermöglichen, steht aber immer wieder vor der Frage, wo und wie sie Gelder beantragen kann. „Ich fühle mich oft vom Staat alleingelassen“, meinte Zinhard bei Louis Klamroth. Doch wie viel sie von der neuen Kindergrundsicherung profitieren wird, bleibt offen.

Ricarda Lang zeigte sich zwar solidarisch und meinte „Es ist nicht hinnehmbar, dass es in Deutschland eines der größten Armutsrisiken ist, alleinerziehend zu sein“ musste allerdings auch zugeben, dass es Lücken im neuen Gesetz gibt. Dass etwa Unterhaltszahlungen nicht mehr mit Zahlungen für Kinder verrechnet werden, gilt nur für Menschen, die zumindest einen Minijob haben. Wenn man aber aus gesundheitlichen Gründen arbeitsunfähig ist – wie etwa Andrea Zinhard – gilt diese Regelung nicht.

Am Ende der Runde hatte der Gast aus dem wirklichen Leben das Schlusswort: „Haben sie das Gefühl, dass ihre Probleme verstanden wurden?“ fragte Klamroth: „Nein, nicht so richtig. Im Endeffekt ist das für uns Familien, die am Existenzminimum leben, wie ein Schlag ins Gesicht. Und wir ganz Armen, wir fallen schon wieder hinten runter.“

Ein nachdenkliches Ende einer Sendung über ein strukturelles Problem, dem mit so geringen Mitteln, wie sie die Ampel nun zur Verfügung stellt, gewiss nicht beizukommen sein wird. (Michael Meyns)