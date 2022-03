Ukraine-Krieg: „Wie lange können wir nur zuschauen?“, will Plasberg bei „hart aber fair“ wissen

Der Talk bei „hart aber fair“ (ARD). © WDR/Dirk Borm

Putins Krieg wird von Tag zu Tag brutaler. Tausende Tote, Millionen Menschen auf der Flucht. Auch Plasberg hakt nach: Müssen wir mehr tun?

Berlin - Es ist menschlich nicht mehr fassbar, wie viel Leid der russische Präsident Wladimir Putin durch den Ukraine-Krieg in direkter und indirekter Folge innerhalb kurzer Zeit verursacht hat. „In der Ukraine zerstampfen Putins Truppen die Städte“, kommentiert Frank Plasberg in „hart aber fair“ im prosaischen Ton und stellt die zentrale Frage, der sich Deutschland früher oder stellen werden muss: „Wie lange können wir nur zuschauen?“

Die SPD-Parteivorsitzende Saskia Esken prognostiziert bei „Hart aber fair“*: „Diese Brutalität wird weitergehen.“ Doch Esken bleibt dennoch der Haltung der Bundesregierung treu, die Zurückhaltung der deutschen Verteidigungspolitik als Vorsicht vor einer „Eskalation“ zu rechtfertigen. Den Einsatz von Nato-Soldaten in der Ukraine will Esken aber auch nicht gänzlich ausschließen, ein „Niemals“ gebe es inzwischen nicht mehr, sagt sie.

„Hart aber fair“ - diese Gäste diskutierten mit:

Saskia Esken (SPD) - Parteivorsitzende

- Parteivorsitzende Katja Kipping (Die Linke) - Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales in Berlin

- Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales in Berlin Sergiy Osachuk - Gouverneur und Militärchef von Czernowitz

- Gouverneur und Militärchef von Czernowitz Vassili Golod - WDR-Journalist und Podcaster

- WDR-Journalist und Podcaster Markus Kaim - Politikwissenschaftler am Deutschen Institut für Internationale Politik und Sicherheit der Stiftung Wissenschaft und Politik

- Politikwissenschaftler am Deutschen Institut für Internationale Politik und Sicherheit der Stiftung Wissenschaft und Politik Prof. Dr. Dirk Reinhardt - Direktor und Chefarzt der Kinderklinik am Universitätsklinikum Essen

Dass die Rolle der Parteivorsitzenden nach vielen Seiten offen ist, zeigt sich auch in ihren Reaktionen zu den unterschiedlichen Redebeiträgen, denen Esken trotz Widersprüchlichkeit zustimmt. So nickt Esken heftig, als der ukrainische Gouverneur Sergiy Osachuk aus Czernowitz in der Bukowina, im Südwesten des Landes, in perfektem Deutsch einen Hilferuf sendet: „In Europa brennt das Haus“, so Osachuk und bedient sich einer Allegorie: „Und wenn das Haus brennt“, so der Ukrainer, der in Deutschland studiert hat, „dann braucht es eine Feuerwehr. Um die Ursache, das Feuer, zu löschen.“ Sprich: Verteidigungshilfe aus dem Westen. Osachuk spricht von „Völkermord“, nennt Putin* selbst indirekt einen „Mörder“. Und wenn der käme, so der Gouverneur wieder allegorisch, gebe es zwei Möglichkeiten: „Aufgeben oder dagegen zu kämpfen!“.

Journalist Golod kritisiert: Dass Deutschland diesen Krieg mitfinanziert, ist untragbar!

Doch Esken nickt ebenfalls sichtlich, als der Politikwissenschaftler Dr. Markus Kaim Verständnis dafür signalisiert, dass weiter Gas aus Russland* nach Deutschland fließt: Wir müssten ehrlicher mit uns selber sein, so der Politikexperte, „sind wir bereit höhere Kosten für Produkte in Kauf zu nehmen, Arbeitsplätze zur Disposition zu stellen und vieles anderes mehr?“ Als der deutsch-ukrainische Journalist Vassili Golod darauf empört reagiert, erschreckt sich Esken.

„Alle Möglichkeiten, die nicht militärisch sind, müssen ausgeschöpft werden, um der Ukraine* zu helfen“, so Golod. Dass Deutschland „diesen Krieg de facto“ mitfinanziere, sei „untragbar“. Man habe in der Vergangenheit „Fehler gemacht“. „Wladimir Putin ist kein neuer Mensch seit drei Wochen. Vieles war absehbar.“ Esken bleibt nur ein ernster Blick. Als Plasberg sie später noch zu Gerhard Schröder und seinem Putin-Treffen befragt, ist die SPD-Chefin sichtlich genervt, antwortet unterkühlt: „Ich habe keine Informationen über die Reise von Herrn Schröder und auch nicht über die Rückkehr.“

Linken-Politikerin schlägt zum Gas-Ausstieg eine Umverteilung des Einkommens vor

Klarer ist die Berliner Sozialsenatorin Katja Kipping von den Linken, die die Haltung der Bundesregierung nicht als „puren Egoismus“ gewertet sehen will, sondern als Sorge vor einem „Dritten Weltkrieg“ und dem „Einsatz von Atombomben“. Unüberlegtes Handeln würde statt eines Landes die „gesamte Welt existenziell gefährden“.

Die Linken-Politikerin hält den Verzicht auf russisches Gas dagegen für möglich, wenn er mit einem „massiven sozialen Ausgleich“ durch die Einkommensteuer einhergehe: „vom reichsten Drittel zu den mittleren zwei Dritteln“, so Kipping. Ansonsten wäre der Abschied vom russischen Gas für Gutsituierte lediglich „eine Einschränkung von Wohlstand“, viele andere würde er allerdings in Folge quasi bewegungsunfähig machen.

Schlechte Bedingungen also, um die Sanktionen* von deutscher Seite zu verschärfen und Plasberg verlagert den Fokus zurück zu militärischen Einsatzmöglichkeiten. Darin sieht Kaim den sehr viel größeren Spielraum: „Gemäß der UN-Charta hat die Ukraine nicht nur das Recht, sich zu verteidigen, sondern sie kann auch fremde Mächte einladen, sie dabei zu unterstützen.“ Der Politikwissenschaftler verweist auf Russland, dass sich 2015 selbst von Syrien zu Kampfeinsätzen einladen ließ, seit 2015 zahlreiche Flugeinsätze durchführte. Dass westliche Truppen die Ukraine unterstützten, „wäre also ein völlig legaler Vorgang“, so Kaim.

Politikwissenschaftler warnt vor der Instrumentalisierung Russlands durch Flüchtende

Seiner Tradition als Polit-Talk mit Verbraucherschutzansatz treu bleibend, geht Plasberg* auch das Thema der derzeit offiziell 2,3 Millionen Flüchtenden - eine Million davon Kinder - pragmatisch an und gibt in einem Einspieler Tipps zur Regelung mit Vermieter und der Beantragung von finanzieller Unterstützung für Bundesbürger, die Ukrainer in ihren Haushalten privat aufnehmen wollen. Kipping, die seit Kriegsbeginn im Dauereinsatz den Flüchtenden, die zu Zehntausenden in der Hauptstadt ankommen, Unterkunft, Nahrung und Versorgung organisieren muss, findet das positiv und appelliert angesichts der „historischen Herausforderung“ an die Zuschauer, für sich eine „Entscheidung“ zu treffen: „Will ich Probleme lösen - gemeinsam mit anderen oder will ich sozusagen genüsslich Probleme auswalzen?“ Je mehr Menschen sich fürs „Team lösungsorientiert“ entscheiden, umso leichter würde die große Aufgabe zu stemmen sein, so Kipping zuversichtlich.

Politikwissenschaftler Kaim befürchtet, dass Putin einen Anstieg der „Flüchtlingszahlen in Europa“ als einen „willkommenen, angenehmen Nebeneffekt“ seiner brutalen Kriegsführung ausschlachten könne, um „Europa zu spalten“ und erinnert an die Situation 2021 an der weißrussischen-polnischen Grenze, an der „Flüchtlinge als Waffe eingesetzt worden sind“.

Fazit des „Hart aber fair“-Talks

Die Sendung versucht einen Rundumschlag und streift sowohl die deutsche Verteidigungspolitik als auch die handfesten Organisationsprobleme vor Ort. Der Versuch der engagierten Senatorin Kipping, mit positiver Ausstrahlung zum Helfen zu animieren und die auffallend häufig freundlich in die Kamera lächelt, wird in den Sozialen Netzwerken heftig kritisiert: „Kippings Mimik ist einfach unpassend“, schreibt ein User, „Dauergrinsen“ kommentiert abfällig ein anderer. Auch diese Sendung zeigte: Nicht nur für Politiker sind es harte Zeiten … (Verena Schulemann) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.