„Doppelmoral“ und AfD-Vergleich: Plasbergs Runde geht Grüne Schulze hart an

Keiner verdeutlicht das Dilemma der Union deutlicher als Tilman Kuban.

Wie vergreist darf man eigentlich sein, um in dieser Partei noch als "jung" durchzugehen. Man kann ja den Grünen vorwerfen, was man will, eines lässt sich nicht bestreiten: die Partei steht für einen Inhalt und verfolgt mit Umwelt- und Klimaschutz ein überlebensnotwendiges Ziel. Gebürtige Funktionäre und Postensammler wie der Vorsitzende der "Jungen" Union dagegen haben nur eines im Sinn: sich selbst.