Hartz IV: Jobcenter entfacht Debatte bei Kühlschrank-Bitte einer Empfängerin

Ein Hartz-IV-Empfänger scheiterte beim Jobcenter mit der Anfrage nach einem neuen Kühlschrank (Symbolbild). © McPHOTO/A. Schauhuber/imago

Der Regelsatz bei Hartz IV ist knapp bemessen und erlaubt keine größeren Ausgaben. Nun scheiterte eine Frau beim Jobcenter mit der Bitte nach einem Kühlschrank.

Berlin – Das Leben mit Hartz IV in Deutschland ist für Leistungsempfänger häufig mit starken Entbehrungen verbunden. Der knapp bemessene Regelsatz reicht kaum für die täglichen Ausgaben. Während die Bundesregierung über die Einführung des Bürgergeldes debattiert, sehen andere Politiker häufig die Kommunikation zwischen Jobcenter und Hartz-IV-Empfänger als reformwürdig an. Das zeigt nun auch ein aktueller Fall, der im Internet für Entsetzen sorgt: Weil sie Ersatz für einen alten Kühlschrank braucht, hatte eine Frau einen Antrag beim Jobcenter gestellt. Der Sachbearbeiter lehnte die Bitte allerdings ab und lieferte einen Rat, der einem schlechten Witz gleicht.



Zum Jahresanfang stieg in Deutschland der Hartz-4-Regelsatz. Die Steigerung um wenige Euro stößt allerdings bei Interessensverbänden und Empfängern von Hartz IV auf große Kritik. Während die Verbraucherpreise in Deutschland im vergangenen Jahr deutlich stärker gestiegen sind, würde der Regelsatz derweil nicht ausreichen, um die Kosten des Alltags abzudecken. Ein immer größer werdendes Problem sind dabei die steigenden Energiekosten: Die Gaspreise und Strompreise in Deutschland erreichen kontinuierlich neue Höhen – und treiben auch Anbieter in den Ruin. *kreiszeitung.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.