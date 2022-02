Hartz IV: Kommt für Ungeimpfte die Sperrfrist beim Arbeitslosengeld?

Drohen Sanktionen für ungeimpfte Hartz-IV-Empfänger? Sollte die allgemeine Impfpflicht in Deutschland kommen, hält dies der Chef der Agentur für Arbeit für möglich.

Berlin – Die allgemeine Impfpflicht könnte in Deutschland eingeführt werden und weitreichende Folgen für das Leben haben. Detlef Scheele, Vorstandsvorsitzender der Bundesagentur für Arbeit, stellt nun in Aussicht, dass künftig auch Auswirkungen für den Arbeitsmarkt und Hartz IV denkbar wären. Zwar stünde das aktuelle noch nicht zur Diskussion, allerdings würde eine allgemeine Impfpflicht dazu führen, dass die Jobcenter überprüfen müssten, ob für ungeimpfte Hartz-IV-Empfänger scharfe Sanktionen drohen könnten. Möglich wäre etwa eine Sperrzeit auf das Arbeitslosengeld. Eine Sperrzeit würde in dem Fall bedeuten, dass ein Leistungsempfänger temporär keinen Anspruch auf Bezüge von Jobcenter haben könnte.



Warum ungeimpften Hartz-IV-Empfängern bei einer Impfpflicht der Ausfall des Arbeitslosengeldes droht, verraten unsere Kollegen.*

"Agentur für Arbeit" hängt über dem Eingang der Bundesagentur. © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Die allgemeine Impfpflicht für Deutschland wird derzeit in einer offenen Debatte im Bundestag diskutiert. Während eine entsprechende Regelung viele Befürworter unter den Abgeordneten der SPD, Grüne und FDP findet, gibt es zahlreiche Politiker, die scharfe Kritik üben. Einer der prominentesten Vertreter in den Reihen der Ampel: Wolfgang Kubicki (FDP). Die allgemeine Impfpflicht stößt indes auch auf Ablehnung in der Bevölkerung und treibt regelmäßig die Menschen auf die Straße.