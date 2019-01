Hartz-IV-Empfänger berichten über demütigende Maßnahmen beim Jobcenter: „Pure Erniedrigung“

Die gute Frau Müller ist mit 44 Jahren seit 20 Jahren arbeitslos. Da frag ich mich schon, was kann Fr. Müller, was für eine Ausbildung hat sie, dass es nicht möglich war 20 Jahre lang keine Arbeit für sie zu finden. Mag Fr. Müller überhaupt arbeiten oder hat sie sich schon so an die Arbeitslosigkeit und das Geld der steuerzahlenden Bevölkerung gewöhnt. Ich arbeite seit vierzig Jahren, musste auch zeitweise meine Tochter in der früh in den Kindergarten bringen, im Gegensatz zu Fr. Müller ging ich anschließend zur Arbeit. Jetzt ist meine Tochter erwachsen, neben meiner täglichen Arbeit kümmere ich mich um meine 87 jährige Mutter. Über das Beispiel Fr. Müller hätte MM besser nicht berichtet, um arbeitende Menschen wie mich nicht zu verärgern.