Hartz IV: Klatsche für Vermieter – Jobcenter muss Mietschulden nicht zahlen

Urteil in Sachen Mietschulden: Vermieter haben schlechte Karten im Kampf mit dem Jobcenter. © Carsten Koall/dpa

Pech für Vermieter: Die Jobcenter müssen über Jahre angelaufene Mietschulden von Hartz-IV-Empfängern nicht bezahlen. Das entschied ein Landessozialgericht.

Celle – Zoff um die Miete: Immer wieder laufen bei Empfängern von Hartz IV Schulden bei der Wohnung auf. Für Vermieter ist das blöd – aber einfach das Geld bei den Jobcentern eintreiben geht nicht. Das legte das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen jetzt höchstrichterlich fest. Vermieter stünden im Gegensatz zu den Arbeitslosen nicht in einer Rechtsbeziehung, urteilten die Richter. Das Urteil ist durchaus als Grundsatzentscheidung zu sehen.



