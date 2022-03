Hartz IV: Immer mehr Rentnerinnen und Rentner leiden unter Altersarmut

Altersarmut: Immer mehr Rentnerinnen und Rentner in Deutschland sind auf Hartz IV angewiesen. (Symbolbild) © Frank Hoermann/Sven Simon/imago

Die Altersarmut in Deutschland wächst, das lässt sich bei einem Blick auf offizielle Statistiken zu Hartz IV erkennen. Die Zahlen erschrecken.

Berlin – In Würde altern und ein sorgenloses Leben nach einem schweren Arbeitsalltag: Dieser Wunsch bleibt vielen Rentnerinnen und Rentnern nach Ende ihres Berufslebens in Deutschland verwehrt. Mit Blick auf Hartz IV* und die letzten rund zwanzig Jahre folgt eine bittere Erkenntnis: Die Altersarmut in Deutschland wächst* und zwar dramatisch. Zudem gibt es auch bei Altersarmut weiterhin deutliche Geschlechterunterschiede.

Genaue Informationen rund um Altersarmut und Rentnerinnen und Rentner unter Hartz IV hat die Kreiszeitung in einem Bericht zusammengetragen.*

Während die Bundesregierung vor kurzem ein Milliardenpaket zur Aufrüstung der Bundeswehr beschloss, fehlt das Geld im Sozialwesen. Auch deswegen droht Kanzler Olaf Scholz (SPD) Ärger innerhalb der eigenen Partei. Aus dem linken Flügel der SPD regt sich bereits Unmut, sowohl über die Aufrüstungspläne der Ampelkoalition als auch über die weiterhin prekäre Lage rund um Hartz IV. Wie viele Menschen auch nach Ihrer Rente noch auf Hartz IV angewiesen sind, erklärt die Kreiszeitung in einem ausführlichen Bericht. * kreiszeitung.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.