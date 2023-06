Haßelmann: Demokratische Parteien für Umfragehoch der AfD mitverantwortlich

Teilen

Britta Haßelmann © Fotostand /Reuhl/IMAGO

Britta Haßelmann, Grünen-Fraktionschefin, sieht alle demokratischen Parteien in der Verantwortung für das Umfragehoch der AfD.

Berlin in Deutschland - „Es gibt immer mehrere Gründe, Faktoren, die für ein solches Umfragehoch eine Rolle spielen“, sagte Haßelmann am Montag im ARD-“Morgenmagazin“. Es sei „völlig falsch zu sagen: Es gibt einen Grund und es ist eine Partei“.

„Ich sehe Verantwortung bei alles demokratischen Parteien von Union über SPD, FDP und Grünen“, sagte sie. Die Parteien müssten sich fragen, was bei den Menschen für Verunsicherung sorge und warum sie mit den demokratischen Parteien unzufrieden seien. „Wir als Grüne, wir als Ampel müssen uns fragen: Sind wir überzeugend genug nach außen, können wir die Handlungsfähigkeit an dem Punkt deutlich machen“, sagte Haßelmann. Hinterfragt werden müsse auch, wie gut Vorhaben etwa beim Thema Klimaschutz erklärt werden. In einigen Umfragen lag die AfD zuletzt bei 18 bis 19 Prozent und damit gleichauf mit der SPD. hex/bk