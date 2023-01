Haßelmann fordert Zustimmung der CSU für die Wahlrechtsreform

Die Wahlrechtsreform muss vorangehen: Britta Haßelmann appelliert an die Union, dem Vorhaben zuzustimmen © IMAGO/Christian Spicker

Der Vorschlag der Ampel-Koalition zur Wahlrechtsreform ist für die Grünen-Fraktionsvorsitzende Britta Haßelmann sinnvoll. Sie appelliert an die Union, das Vorhaben nicht weiter zu blockieren.

Berlin - «Blockade und Nichtstun sind keine Alternative», sagte Haßelmann am Mittwoch im Deutschlandfunk. Es sei problematisch, dass die CSU in den vergangenen Wahlperioden Wahlrechtsreformen «immer blockiert» habe, kritisierte die Grünen-Politikerin. Das dürfe nicht mehr passieren. «Eine Partei, die in einem Bundesland antritt und in 15 nicht, kann uns doch dieses Wahlrecht nicht blockieren.»

Der Gesetzentwurf der Ampel würde den Bundestag wieder auf seine Regelgröße von 598 Abgeordneten verkleinern. Der Vorschlag der Ampel-Politiker sieht vor, dass es künftig keine Überhang- und Ausgleichsmandate mehr geben soll. Die Union - und hier vor allem die CSU - hatten in den vergangenen beiden Wahlperioden eine wirkungsvolle Wahlrechtsreform verhindert, weil sie von den bestehenden Regelungen am meisten profitierten.

Wie Unionsfraktionschef Friedrich Merz und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt am Dienstag deutlich machten, halten CDU und CSU den Vorschlag für verfassungswidrig und nicht zustimmungsfähig. Dobrindt drohte für den Fall einer Verabschiedung des Gesetzes mit der Ampel-Mehrheit mit einer Klage vor dem Bundesverfassungsgericht. Zugleich signalisierten Merz und Dobrindt aber Gesprächsbereitschaft. (dpa)