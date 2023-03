Haushaltsdebatte: Bartsch kontert Lindners Michelangelo-Vergleich

Dietmar Bartsch, Co-Fraktionschef der Linken, kritisiert die jüngsten Aussagen von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP). © IMAGO/Felix Zahn/photothek.net

Dietmar Bartsch, Co-Fraktionschef der Linken, kann mit dem Michelangelo-Vergleich von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) nichts anfangen.

Berlin - Lindner flüchte sich offenbar in eine selbstgeschaffene Kunstwelt, sagte Bartsch der Deutschen Presse-Agentur. «Dabei ist er finanzpolitisch eher Kleinkünstler als Michelangelo.» Er warf Lindner vor, «im Herzen und in der Tat Vermögensverwalter des Geldadels» zu sein. «Sozial Zwingendes wie die Kindergrundsicherung wird ebenso geopfert wie Zukunftsinvestitionen.» Das Gebot der Stunde seien «höhere Steuern für Superreiche», forderte Bartsch.

In der Ampel-Debatte über den Bundeshaushalt hatte Lindner am Mittwoch seine Ablehnung von Steuererhöhungen auf der einen und neuen Schulden auf der anderen Seite bekräftigt und sich mit dem Renaissance-Künstler Michelangelo verglichen. Dieser habe gesagt, er habe aus einem Block Marmor eine Statue gemacht, indem er einfach das Überflüssige weggenommen habe. «Und in diesem Sinne dürfen Sie sich auch den Bundesfinanzminister als einen Künstler vorstellen, der einfach nur das Überflüssige von den Forderungen wegnimmt, damit das wirklich Wesentliche erhalten bleibt.» (dpa)