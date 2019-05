Hausverbot für Höcke in München: Stadt greift durch - AfD will sich wehren

Vor einer Veranstaltung des AfD-Nachwuchses in Bayern hat die Stadt München den angekündigten Rednern Hausverbote erteilt.

Eklat kurz vor einem Frühschoppen der AfD in München: Die Stadt München hat sämtlichen prominenten Rednern für den Sonntag Hausverbot erteilt. Weder der Thüringer Landesvorsitzende Björn Höcke noch die bayerische Landtagsfraktionschefin Katrin Ebner-Steiner sollen in Feldmoching aufteten. Das geht aus Bescheiden des Sportreferats hervor, die dem Münchner Merkur in Ausschnitten vorliegen.

Ebner-Steiner beklagt einen „Anschlag auf die Versammlungs- und Meinungsfreiheit“. Die AfD hatte zu einem „zünftigen Weißwurst-Frühstück“ mit musikalischer Begleitung eingeladen, den genauen Veranstaltungsort aber nicht veröffentlicht – es hätte sonst wohl Proteste gegen den Auftritt vor allem Höckes gegeben. Er ist die Führungsfigur des rechten „Flügels“ der AfD – das ist jener Teil, den der Verfassungsschutz als Verdachtsfall einstufte.

Die Stadt bekam jedoch Wind von dem Auftritt. Stadtschulrätin Beatrix Zurek (SPD) kann das Hausverbot aussprechen, weil die betroffene Gaststätte „Antica Tropea“ auf der städtischen Sportanlage an der Lerchenauer Straße liegt. Nach Angaben eines AfD-Sprechers gilt das Hausverbot für Höcke, Ebner-Steiner und weitere Redner, darunter Abgeordnete aus dem Bundestag.

AfD-Politikerin Ebner-Steiner flog bereits aus einer Münchner Bar

Ebner-Steiner sagte, sie werde sich „selbstverständlich wehren“ und einen Eilantrag gegen den Bescheid vor dem Verwaltungsgericht stellen. „Das darf nicht ohne Folgen bleiben.“ Hausverbote gegen weit rechtsaußen stehende AfD-Politiker hatte es zuletzt mehrfach gegeben, unter anderem von der KZ-Gedenkstätte Buchenwald gegen Höcke.

Ebner-Steiner war im November 2018 aus einer Münchner Bar hinausgebeten worden, in der sie mit einer Begleitung nicht willkommen war, wie tz.de berichtete. Selbst die einstige bayerische Königsfamilie hat der AfD bereits Hausverbot erteilt. Im März hatte die AfD-Fraktion in Kreuth getagt und offenbar erwogen, sich vor dem Wildbad fotografieren zu lassen, das in Besitz der Wittelsbacher ist. cd

