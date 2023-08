Heftige Explosion auf Fabrikgelände nahe Moskau

Rauch steigt über dem Fabrikgelände in Sergijew Possad auf. © Uncredited/Administration of Sergiev Posad municipal district of Moscow region telegram channel/AP/dpa

Bei einer Explosion auf einem Fabrikgelände unweit von Moskau sollen mindestens 45 Menschen verletzt worden sein. Steckt ein Drohnenangriff dahinter?

Sergijew Possad - Bei einer heftigen Explosion in der Stadt Sergijew Possad rund 70 Kilometer nordöstlich von Moskau hat es offiziellen Angaben zufolge mindestens 45 Verletzte gegeben. Die Explosion habe sich in einem Lager für Pyrotechnik ereignet, das ein Unternehmen auf einem Firmengelände der Stadt angemietet habe, teilte die Verwaltung von Sergijew Possad auf Telegram mit. Ersten Erkenntnissen zufolge seien missachtete Sicherheitsvorkehrungen der Grund für den Vorfall.

Beobachter in sozialen Netzwerken hatten zuvor vermutet, dass die Fabrik, die optische Geräte unter anderem für den militärischen Gebrauch herstellt, Ziel einer Drohnenattacke geworden sein könnte.

Auf Fotos und Videos war zu sehen, wie eine große Rauchsäule am Himmel emporstieg. Auf rund 50 Quadratmetern werde ein Feuer gelöscht, hieß es. Unter den Trümmern werde zudem noch nach möglicherweise verschütteten Menschen gesucht. Nahe gelegene Gebäude wurden beschädigt und evakuiert.

Russland, das seit mehr als 17 Monaten einen Angriffskrieg gegen das Nachbarland Ukraine führt, ist in den vergangenen Wochen selbst verstärkt zum Ziel feindlicher Drohnenattacken geworden. Insbesondere die Hauptstadt Moskau war betroffen. Schäden und Opferzahlen stehen dabei allerdings in keinem Verhältnis zu den Kriegsfolgen in der angegriffenen Ukraine. dpa