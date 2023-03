Heidelberg: Polnischer Regierungschef spricht über die Zukunft Europas

Mateusz Morawiecki werde «über Europa an einem historischen Wendepunkt und die Frage sprechen, ob die europäischen Werte angesichts der Invasion Russlands Bestand haben werden», heißt es.jpg © IMAGO/Jakub Porzycki

Am kommenden Montag (20. März) gastiert der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki an der Universität Heidelberg, um dort eine Ansprache über die europäischen Werte in Zeiten der russischen Invasion zu halten.

Heidelberg - Das teilte die Universität am Mittwoch mit. Der Regierungschef Morawiecki werde dabei «über Europa an einem historischen Wendepunkt und die Frage sprechen, ob die europäischen Werte angesichts der Invasion Russlands Bestand haben werden», hieß es weiter. Damit stelle sich der Regierungschef in die Tradition bedeutender Reden zur Zukunft Europas, wie sie etwa der französische Präsident Emmanuel Macron im September 2017 an der Pariser Sorbonne-Universität und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im August 2022 an der Karls-Universität in Prag gehalten hatten.

Erwartet werden Studierende und Wissenschaftler der Universität Heidelberg sowie Vertreter der Europa-, Bundes- und Landespolitik, verschiedener polnisch-deutscher Interessensvertretungen und der Wirtschaft. (dpa)