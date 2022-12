Maas kassiert 178.000 Euro als Abgeordneter – im Bundestag hielt er nicht eine Rede

Von: Momir Takac

Heiko Mass hielt im Jahr 2022 keine einzige Rede im Bundestag. © picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Britta Pedersen

Nach dem Ausscheiden aus der Bundesregierung ist Heiko Maas lediglich noch Bundestagsabgeordneter. Im Jahr 2022 hielt er nicht eine Rede.

Berlin – Heiko Maas war unter Kanzlerin Angela Merkel von 2013 bis 2018 Bundesjustizminister und anschließend mehr als dreieinhalb Jahre lang Chef des Auswärtigen Amts. Nach der Bundestagswahl 2021 verlor er seinen Posten an Annalena Baerbock und sitzt seitdem als „einfacher“ Abgeordneter im Bundestag. Doch zum 31. Dezember 2022 ist Schluss. Maas legt dann sein Bundestagsmandat nieder und will anschließend als Anwalt arbeiten.

Es wurde ruhig um den SPD-Politiker – und das im wahrsten Sinne des Wortes. Denn Maas fiel im Jahr 2022 nicht auf. Er hielt im Bundestag keine einzige Rede, dennoch kassiert er die volle Entschädigung. Seit dem 1. Juli erhalten Abgeordnete eine Entschädigung in Höhe von 10.323,29 Euro monatlich. Dazu kommt eine Aufwandspauschale von 4.583,39 Euro im Monat.

Heiko Maas kommt auf null Sekunden Redezeit im Jahr 2022

Während die Entschädigung einkommensteuerpflichtig ist, muss für die Aufwandspauschale nichts an die Staatskasse abgetreten werden. Allerdings muss der Bundestagsabgeordnete damit sämtliche Ausgaben bestreiten, „die zur Ausübung des Mandates anfallen.“ So steht es im Abgeordnetengesetz. Dazu zählen etwa die Ausgaben für das Wahlkreisbüro oder den zweiten Wohnsitz in Berlin.

Rechnet man die Posten zusammen, kommt man auf 178.880,16 Euro im Jahr. Wie beschrieben, ist auf die Entschädigung Einkommensteuer fällig. Dennoch bleibt reichlich übrig für jemanden, der sich in einem Jahr nicht einmal zu Wort meldet. Im Jahr 2021 hatte Maas, der einst mit einer Foto-Panne Spott geerntet hatte, noch 13 Mal im Plenum gesprochen.

Heiko Maas ist Mitglied in zwei Bundestagsausschüssen

Dazu muss man allerdings wissen, dass Abgeordnete nicht an ihrer Redezeit gemessen werden. In der Bevölkerung kommt es zwar nicht gut an, wenn bei Debatten der Deutsche Bundestag nur zu einem Drittel gefüllt ist. Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Denn die meiste Zeit verbringen Parlamentarier in Ausschüssen.

Darin werden Bundestagsentscheidungen und Gesetzesentwürfe vorbereitet. Maas ist 2022 Ordentliches Mitglied des Ausschusses für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen sowie Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union. (mt)