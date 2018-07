Heil bringt Rentenpaket auf den Weg

Stabilität beim Rentenniveau ist Ziel

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat sein Rentenpaket auf den Weg gebracht. Das Gesetzesvorhaben, das Stabilität beim Rentenniveau und bei den Beiträgen vorsieht, ging am Freitag in die Ressortabstimmung der Bundesregierung, wie Heil in Berlin sagte.