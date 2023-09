Statt Warnhinweisen bei Otto und Heinz Becker: Experte würde „Erstausstrahlungsdatum durchgängig einblenden“

Alte Shows von TV-Entertainer Harald Schmidt sind ebenfalls von den ARD-Warnhinweisen betroffen. © Imago

Die Kritik an den Warnhinweisen, welche die ARD vor TV-Sendungen setzt, reißt nicht ab. Zurecht? Der Soziologe Aladin El-Mafaalani plädiert für einen anderen Weg.

So schwer es fällt, zu unterscheiden, wann Harald Schmidt etwas ernst meint und wann nicht, zumindest diese eine Aussage aus dem Interview in der Zeit dürfte wahrhaftig sein – und obendrein auch wahr. Angesprochen auf die Warnhinweise, welche die ARD neuerdings vor TV-Klassiker setzt (auch vor „Schmidteinander“), sagte der Entertainer: „Ich denke übrigens, niemand hätte die Wiederholungen bemerkt ohne den Warnhinweis.“

Tatsächlich wird über einen fünfsekündigen Warnhinweis vor Beginn der Sendungen, der darauf aufmerksam macht, dass „Passagen, deren Sprache und Haltung aus heutiger Sicht diskriminierend wirken könnten“ – heftig diskutiert. Die einen halten es für „Zensur“, die anderen für zeitgemäß.

Heinz Becker zur ARD-Warnhinweisen: „Vor Satire sollte nicht gewarnt werden“

Los ging es mit der „Otto-Show“, das aktuellste Beispiel ist die Kultserie „Familie Heinz Becker“, die von 1992 bis 2004 produziert wurde. Im Zentrum steht eine Szene aus der 1994 veröffentlichten Folge „Modenschau“. Dort verwendet der von Gerd Dudenhöffer gespielte Protagonist Heinz Becker das N-Wort. Thema des Gesprächs mit seinem Nachbar Schorsch Seitz ist ein Vereinsraum, der künftig als Asylbewerber-Unterkunft genutzt werden soll.

Schauspieler Gerd Dudenhöffer blickt heute mit gemischten Gefühlen auf diesen Vorgang. „Meine Geschichten um die Figur Heinz Becker waren schon immer Satire, die polarisierte. Und ich denke: Vor Satire sollte nicht gewarnt werden, sondern es sollte dazu aufgemuntert werden, sich mit Satire auseinander zu setzen. Denn diese symbolisiert den momentanen ‚Zustand‘ einer Gesellschaft und am Beispiel der alten Fernsehsendungen auch den damaligen Zeitgeist“, sagte Dudenhöffer auf Anfrage von IPPEN.MEDIA.

Soziologe El-Mafaalani: „Erstausstrahlungsdatum durchgängig einblenden“

Aladin El-Mafaalani kann grundsätzlich nachvollziehen, dass alte TV-Sendungen, auch wenn sie problematische Gags beinhalten, abrufbar sein sollten – genau wie Kunstwerke oder auch Bücher. „Allerdings müssen sie in irgendeiner Art und Weise eingeordnet werden“, sagt der Soziologe der Universität Osnabrück im Gespräch mit IPPEN.MEDIA. Doch wie genau soll das gehen? Da ist der Experte sich auch nicht ganz sicher. Eines weiß El-Mafaalani aber bestimmt. „Es ist unglücklich, dass wir jetzt über ‚Warnhinweise‘ diskutieren“, sagt El-Mafaalani. „Aus meiner Sicht würde es reichen, das Erstausstrahlungsdatum durchgängig einzublenden.“ Dadurch werde klar, dass man die Sendung 2023 nicht nochmal so machen würde.

Dass der Saarländische Rundfunk sich stattdessen für den Warnhinweis entschieden hat, überrascht Schauspieler Dudenhöffer nicht. Der 73-Jährige würde sich wünschen, dass „Diskriminierung und Dehumanisierung bereits früh Themen sind, über die in der Familie, in der Schule und auch gesamtgesellschaftlich gesprochen und auch in die Tiefe gehend aufgeklärt wird. Warum dürfen viele Wörter und Begrifflichkeiten, zum Beispiel das N-Wort, nicht mehr verwendet werden?“

Ein Ansatz, dem El-Mafaalani durchaus etwas abgewinnen kann. „Es gibt nicht die Lösung, das müssen wir als Gesellschaft gemeinsam aushandeln.“ Dennoch gebe es eine Ausnahme: Kinder. „Die Debatte um Kinderbücher läuft aus diesem Grund auch schon etwas länger. Kinder sollten bestimmte problematische Wörter, unter anderen das N-Wort, nicht aus Kinderbüchern oder Sendungen erlernen. Für Kinder reicht auch ein Warnhinweis nicht“, sagt El-Mafaalani.