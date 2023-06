Kanzler Scholz verspricht Zuschuss-Regel für Heizungsgesetz

Von: Nadja Austel

Teilen

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kündigt Unterstützung beim Heizungsgesetz an. (Symbolbild) © Bernd von Jutrczenka/dpa/Christian Ohde/imago/Montage

Vier Bürgerinnen und Bürger stellen dem Kanzler ihre Fragen zum Heizungsgesetz. Der verspricht Hilfen bei Investitionen.

München – Der Ukraine-Krieg, die träge anlaufende Energiewende und die gestiegenen Lebenshaltungskosten: In den Krisen ihrer Regierungszeit befindet sich die Ampel-Koalition seit Monaten im Umfragetief – das zeigen die Zahlen des RTL/ntv-Trendbarometers. Für den Kanzler Olaf Scholz also keine einfachen Tage. Die meisten Deutschen sind mit seiner Arbeit nicht zufrieden. Genau darauf spricht Moderatorin Pinar Atalay den Bundeskanzler gleich zu Beginn der RTL-Sendung „Am Tisch mit Olaf Scholz“ an.

Scholz gibt sich gelassen. „Ich bin ganz sicher, dass die SPD wie bei der letzten Bundestagswahl gut abschneiden wird“, antwortet er. Doch nicht nur die Moderatorin stellt ihm drängende Fragen. Auch vier Bürgerinnen und Bürger sind Gäste der Sendung und fordern Antworten. Und die betreffen auch das viel debattierte Heizungsgesetz, das auf große Ablehnung in der Bevölkerung und der Opposition gestoßen war.

Ampel-Koalition: Das Kabinett Scholz im Überblick Fotostrecke ansehen

Kanzler Scholz bei RTL: Heizungsgesetz wird Thema

Der umstrittene Gesetzesentwurf von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sieht vor, ab dem Jahr 2024 nur noch die Installation von Heizsystemen zu erlauben, die mit mindestens 65 Prozent erneuerbaren Energien betrieben werden. Öl- und Gasheizungen sollen dann durch Wärmepumpen, Solaranlagen, Infrarotheizungen oder Holz- und Pellet-Öfen ersetzt werden. Die geplanten Regelungen seien „völlig an der Realität vorbei“, lautete die prompte Kritik von Unternehmerseite.

Bei der Bevölkerung hatte der Entwurf Ängste geschürt. Auf wen welche Kosten durch einen Umbau der Heizungsanlage zukommen, mit welcher Unterstützung die Deutschen vom Staat rechnen dürfen und welche Optionen überhaupt für den Einzelfall infrage kommen – all das verunsicherte Hauseigentümer. Sogar Spekulationen über ein parteitaktisches Manöver kamen auf, als die FDP den Entwurf heftig zurückwies.

„RTL Direkt Spezial“: „Am Tisch mit Olaf Scholz“ 6. Juni, um 22.10 Uhr auf RTL

Heizungsgesetz: Scholz verspricht bei RTL Zuschüsse für Investitionen

Bundeskanzler Scholz betont nun mit Blick auf das Heizungsgesetz, dass die Regierung dafür sorgen werde, dass die Preise für Bürgerinnen und Bürger nicht ins Unermessliche steigen. „Wir werden Zuschüsse geben für die Investitionen, die dort getätigt sind, damit die Preise nicht durchschlagen, die mit der Investition verbunden sind“, sagt Scholz in der Sendung „RTL Direkt Spezial“.

Es gehe allerdings auch darum, dass sich Deutschland auf die Zukunft vorbereite, in der die Preise für Öl, Gas und Kohle steigen würden: „Wegen der Veränderungen wird es sicherlich steigende Preise geben, und wir fahren als Land nicht nur wegen des Klimas, sondern auch wegen der Preise besser, wenn wir auf die verschiedenen Möglichkeiten setzen, das anders zu machen. Eine ganz wichtige davon ist zum Beispiel die Fernwärme“, so Scholz. (na)