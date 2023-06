Heizungsgesetz kommt doch in Bundestag: Ampel einigt sich auf „Leitplanken“ mit wesentlichen Änderungen

Von: Jacob von Sass

Das umstrittene Heizungsgesetz wird wird nun doch noch auf die Tagesordnung des Bundestags gesetzt. Zuvor sollten es Scholz, Habeck und Lindner richten.

Letzte Hoffnung für das Heizungsgesetz : Wirtschaftsminister Robert Habeck ruft zum Notgipfel

: Wirtschaftsminister Robert Habeck ruft zum Notgipfel Spitzen der Ampel treffen sich: Kanzler Olaf Scholz und Finanzminister Christian Lindner treffen Habeck in Berlin

der treffen sich: Kanzler Olaf Scholz und Finanzminister Christian Lindner treffen Habeck in Berlin Kaum noch Zeit vor der Sommerpause: Ampelkoalition hofft auf kurzfristige Einigung

Update vom 13. Juni, 16.55 Uhr: Offenbar haben sich die Spitzen der Ampel-Koalition darauf geeinigt, das geplante Heizungsgesetz noch in dieser Woche in die Tagesordnung des Bundestags aufzunehmen. Dies geht aus Informationen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) hervor. Ob die Zeit für einen Beschluss vor der Sommerpause ausreicht, ist jedoch weiterhin unklar.

Vereinbart wurden wohl „Leitplanken“, die wesentliche Änderungen zum Gesetzentwurf vorsehen. Das Gebäudeenergiegesetz - das sogenannte Heizungsgesetz - soll an das geplante Gesetz zur kommunalen Wärmeplanung gekoppelt werden, wie aus einem der dpa vorliegenden Papier hervorgeht. In Deutschland solle eine verpflichtende kommunale Wärmeplanung eingeführt werden, die der zentrale Bezugspunkt für verpflichtende Maßnahmen im Bestand mit entsprechenden Übergangsfristen sein soll.

Laut Papier ist nun geplant: Solange keine kommunale Wärmeplanung vorliegt, sollen beim Heizungstausch die Regelungen des Gebäudeenergiegesetzes noch nicht gelten. So sollen ab dem 1.1.2024 Gasheizungen eingebaut werden dürfen, wenn diese auf Wasserstoff umrüstbar sind. Dies soll auch für Neubauten außerhalb von Neubaugebieten gelten. Beim Umstieg auf klimaneutrale Heizungssysteme sollen verschiedene Optionen „gleichwertig behandelt werden“, heißt es weiter. Haushalte sollen im Rahmen notwendiger Neuinvestitionen nicht überfordert werden dürfen. Auf Basis der „Leitplanken“ sollen nun im Parlament Änderungen des Gesetzentwurfs vereinbart werden. Einer Verabschiedung durch den Bundestag vor der Sommerpause dürfte nicht mehr viel im Weg stehen.

Erstmeldung vom 13. Juni: Berlin – Das noch immer umstrittene Heizungsgesetz der Ampelkoalition hat es bis jetzt nicht auf die Tagesordnung des Bundestages für diese Woche geschafft. Damit ein Beschluss vor der Sommerpause überhaupt noch möglich ist, müssen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Vizekanzler Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) jetzt handeln. Aus Fraktionskreisen der drei Parteien erfuhr die Deutsche Presse Agentur DPA jetzt, dass das Heizungsgesetz noch nicht nachgereicht wurde.

Grund für das bisherige Scheitern waren Gespräche auf Fraktionsebene am 13. Juni. Es droht eine Verzögerung - und damit eine Zerreißprobe für die Bundesregierung. Und Hausbesitzer wie Mieter wissen weiterhin nicht, was ab dem kommenden Jahr auf sie zukommt. Jetzt soll es laut Spiegel noch am selben Tag zu einem Schlichtungsgespräch zwischen den Parteien kommen. Hierfür kommen die Parteispitzen rund um Scholz, Habeck und Lindner extra in Berlin zusammen.

Kommt das geplante Heizungsgesetz der Ampel-Koalition noch vor der Sommerpause zur ersten Lesung ins Parlament? Bis jetzt sieht es eher schlecht aus. © Kay Nietfeld/dpa

Umstrittenes Heizungsgesetz müsste im Bundestag noch etliche Änderungen durchlaufen

Bis jetzt ist das geplante Heizungsgesetz von Habeck äußerst umstritten, weshalb es auch so schwer ist, es überhaupt auf die Tagesordnung des Bundestages zu bekommen. Klar ist nur, dass der Gesetzesvorschlag des Wirtschaftsministers vor einem Beschluss noch etliche Änderungen durchlaufen müsste. Falls das Heizungsgesetz diese Woche nicht auf die Tagesordnung des Bundestages aufgenommen werden wird, ist eine Implementierung vor der Sommerpause am 7. Juli kaum noch möglich. Das wiederum würde eine heftige Schlappe für das Vorzeigeprojekt Habecks bedeuten. (dpa/Jakob von Sass)