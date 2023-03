«Helden der Ukraine»: Marin und Selenskyj nehmen an Begräbnisfeier teil

Der ukrainische Präsident Selenskyj und die finnische Premierministerin Marin gaben in Kiew eine gemeinsame Pressekonferenz. © IMAGO/Antti Aimo-Koivisto

Die finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj haben an der Begräbnisfeier des «Helden der Ukraine» Dmytro Kozjubajlo teilgenommen.

Kiew - «Es ist schmerzhaft, unsere Helden zu verlieren. Mutige, tapfere, starke. Die sich selbst und dem Staat treu bleiben», schrieb Selenskyj in sozialen Netzwerken am Freitag. In der Kiewer Michaels-Kathedrale legten Marin und Selenskyj Blumen am offenen Sarg des bei Kämpfen gegen die russischen Truppen in der ostukrainischen Stadt Bachmut getöteten 27-Jährigen nieder.

An der folgenden Zeremonie auf dem abgesperrten zentralen Unabhängigkeitsplatz nahm die Militärführung des Landes zusammen mit Hunderten Ukrainern teil. Verteidigungsminister Olexij Resnikow, Generalstabschef Walerij Saluschnyj und der Chef des Militärgeheimdienstes Kyrylo Budanow knieten mit der Menge um den Sarg nieder. «Ruhm, Ruhm, Ruhm» skandierten die Anwesenden.

Kozjubajlo war am Dienstag bei Kämpfen in Bachmut getötet worden. Der Westukrainer nahm am prowestlichen Umsturz im Winter 2013/2014 teil. Danach kämpfte er als Freiwilliger in der paramilitärischen, nationalistischen Organisation «Rechter Sektor» gegen die von Moskau unterstützten ostukrainischen Separatisten. 2021 erhielt er als erster irregulärer Soldat aus der Hand von Selenskyj den Titel «Held der Ukraine» - die höchste Auszeichnung des Landes. Später in die Armee integriert soll der 27-Jährige mit dem Rufnamen «Da Vinci» als Unterleutnant zuletzt eine Sturmabteilung in Bataillonsstärke kommandiert haben.

Seit etwas mehr als einem Jahr wehrt die Ukraine eine russische Invasion ab. Die Stadt Bachmut im Donezker Gebiet ist aktuell der am stärksten umkämpfte Frontabschnitt. (dpa)