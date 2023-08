Ukraine verschont wichtige russische Militärbasis – warum sich das ändern könnte

Von: Bettina Menzel

Ein russischer Helikopter aufgenommen durch eine Schrägseilbrücke nahe Wladiwostok (Symbolbild vom 2. August 2023). © IMAGO/Yuri Smityuk/ITAR TASS

Russische Kampfhubschrauber starten und landen unbehelligt vom Flughafen Berdjansk im besetzten Gebiet in Saporischschja. Trotz ausreichender Reichweite greift die Ukraine dort bislang nicht an.

Berdjansk – Wenige Tage nach Beginn des Ukraine-Kriegs besetzte Russland die südukrainische Hafenstadt Berdjansk im Gebiet Saporischschja. In ihrer laufenden Gegenoffensive versucht die Ukraine, Militärinfrastruktur, Kommandoposten und Munitionsdepots zu zerstören. Angriffe auf den Flughafen in Berdjansk blieben aber bislang aus – dafür gibt es laut Fachleuten einen einfachen Grund.

Im Ukraine-Krieg: Deshalb bleiben russische Hubschrauber auf Flughafen Berdjansk bislang verschont

Laut Militärexperten ist die ukrainische Artillerie der russischen qualitativ überlegen, insbesondere hinsichtlich der Reichweite. Die Ukraine verfügt also durchaus über Systeme, mit denen sich die weniger als 100 Kilometer hinter der Frontlinie gelegene Stadt Berdjansk am Asowschen Meer erreichen ließe. Das beweist auch der jüngste Angriff mit Himars-Mehrfachraketenwerfern, der ein deutlich weiter entferntes russisches Ausbildungslager auf der besetzten Schwarzmeer-Insel Dscharylhatsch traf.

Zudem handelt es sich bei der Hafenstadt Berdjansk um einen von Moskau völkerrechtswidrig besetzten Ort auf ukrainischem Staatsgebiet und damit um ein legitimes militärisches Ziel. Lediglich in Russland sollen die vom Westen gelieferten Waffen einem Versprechen von Kiew zufolge nicht zum Einsatz kommen.

Hubschrauber in Berdjansk: Ukraine verschont wichtige russische Militärbasis – was steckt dahinter?

Dennoch können die auf dem Flughafen stationierten Helikopter Russlands derzeit weiterhin ungehindert operieren und von dort die Frontlinien schnell erreichen. Mögliche Gründe nennt ein ukrainischer Reserveoffizier in einem Post im Onlinedienst Twitter. „Eine große Herausforderung ist der große Abstand zwischen den Hubschraubern, der es schwierig macht, sie mit einer einzigen Rakete wirksam zu bekämpfen“, so der Militär mit dem Online-Namen Tatarigami.

Angesichts der begrenzten Verfügbarkeit von Langstreckenwaffen sei der Einsatz einer Rakete, die einige Mi-24-Kampfhubschrauber zerstören „kann oder auch nicht“, schwer zu rechtfertigen. In der Theorie sei zwar auch das massive Abfeuern von Raketen in Kombination mit Drohnen eine Option, um die russische Luftverteidigung zu überwältigen, doch die Kosteneffizienz sei das Problem. Die Lösung liege vielmehr in den kostengünstigeren GLSDB-Präzisionsraketen (Ground-Launched Small Diameter Bomb).

Angriff auf Flughafen Berdjansk mit GLSDB-Raketen? Experte sieht Kostenvorteile

Schon einmal konnte die Ukraine nach der Lieferung von reichweitenstärkeren Systemen große Erfolge erzielen. Binnen weniger Wochen, nachdem die Himars-Systeme geliefert wurden, konnten russische Munitionslager und Kommandozentren weit hinter der Front zerstört werden, bis es Russland gelang, die logistischen Stellungen nach hinten zu verlagern. Ähnliches erwarten Militärexperten künftig beim Einsatz der Präzisionsrakete GLSDB. „Himars-Systeme haben den Verlauf der Ereignisse stark beeinflusst, diese Raketen könnten einen noch stärkeren Einfluss haben“, sagte Andrij Sahorodnjuk, Ex-Verteidigungsminister der Ukraine, dem Nachrichtensender Al Jazeera über Raketen mit einer Reichweite von 150 Kilometern.

Die im Vergleich zu Atacms oder Stormshadows geringeren Kosten der GLSDBs sieht der Ukrainer Tatarigami als einen entscheidenden Vorteil der Waffe an. Ihre Fähigkeit, die Richtung zu ändern und „bestimmte Gegenmaßnahmen“ einzuleiten, um feindlichen Geschossen auszuweichen, mache die Waffe zu einem „Gamechanger“, schrieb der Reserveoffizier weiter. Laut Herstellerangaben lassen sich die Raketen zudem von verschiedenen Plattformen abfeuern. Die GLSDBs sind wohl vereinzelt seit Anfang 2023 in der Ukraine im Einsatz, wie aus internen Dokumenten hervorgeht, die der Nachrichtenagentur Reuters vorlagen. Auch Russland hatte im März gemeldet, eine GLSDB-Rakete abgewehrt zu haben.

Dennoch könnte ein Angriff auf den Flughafen von Berdjansk noch dauern, denn eine umfangreiche Lieferung der Raketen durch die USA wird frühestens im Herbst erfolgen. Das gab die stellvertretende US-Verteidigungsministerin für Russische, Ukrainische und Eurasische Angelegenheiten, Laura Cooper, im Juni bekannt. Doch die ukrainischen Truppen nähern sich Berdjansk offenbar auch auf dem Landweg. Ende Juli schrieb die ukrainische Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar auf Telegram, die eigene Armee rücke im Süden „allmählich, aber sicher“ in Richtung der Städte Melitopol und Berdjansk am Asowschen Meer vor.