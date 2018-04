Markwort muss BR-Talkrunde aufgeben: Das ist der Grund

Der frühere „Focus“-Chefredakteur und -Mitherausgeber Helmut Markwort (81) muss seine Talkrunde „Sonntags-Stammtisch“ im Bayerischen Rundfunk (BR) aufgeben.

München - „Eine interne Dienstanweisung regelt die Unvereinbarkeit einer Kandidatur für ein politisches Amt und der Moderation einer Sendung im BR“, erklärte eine Sprecherin des öffentlich-rechtlichen Senders am Dienstag in München. Markwort hatte vergangenes Wochenende angekündigt, für die FDP in den bayerischen Landtag einziehen zu wollen.

„Es tut mir zwar leid, aber ich akzeptiere die Entscheidung des BR“, sagte Markwort der Deutschen Presse-Agentur. „Mir war bei meiner Entscheidung klar, dass ich mit meiner Moderation bei der Sendung pausieren muss.“ Ende August werde es wohl soweit sein. „Sechs Wochen vor der Landtagswahl in Bayern.“ Zuvor hatte der Branchendienst „dwdl.de“ darüber berichtet.

Lesen Sie auch: Das große Interview mit Helmut Markwort zum 80. Geburtstag

dpa