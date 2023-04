Finnland: Grünen-Chefin kündigt nach Wahl-Schlappe Rücktritt an

«Ich trage die volle Verantwortung für den Wahl-Verlust», sagte Ohisalo bei einer Pressekonferenz.jpg © Antti Aimo-Koivisto

Die Chefin der Grünen, Maria Ohisalo, plant, nach der Schlappe ihrer Partei bei der Parlamentswahl in Finnland ihr Amt niederzulegen.

Helsinki - «Ich trage die volle Verantwortung für den Wahl-Verlust», sagte Ohisalo bei einer Pressekonferenz am Dienstag.

Die Grünen waren in der vergangenen Legislaturperiode einer der vier Koalitionspartner der Sozialdemokraten von Regierungschefin Sanna Marin gewesen. Die 38 Jahre alte, in Helsinki geborene, Ohisalo war seit 2019 Parteichefin. Sie hatte in Marins Regierung verschiedene Ministerposten inne.

Bei der Parlamentswahl hatte ihre Partei sieben Mandate verloren. Die Grünen kommen jetzt auf 13. Die Sozialdemokraten wurden nur drittstärkste Kraft hinter Konservativen und Rechtspopulisten. Marin reichte daraufhin vergangene Woche den Rücktritt ihrer Regierung ein. Der konservative Wahlsieger Petteri Orpo wird nun Gespräche mit den anderen Parteien über eine mögliche neue Regierungskoalition führen. (dpa)