Finnland: Wahlsieger Orpo will im April mit Sondierungsgesprächen beginnen

Parlamentswahlsieger Petteri Orpo plant Sondierungsgespräche. © IMAGO/Mikko Stig

Nach seinem Sieg bei der finnischen Parlamentswahl will der konservative Parteichef Petteri Orpo am 24. und 25. April erste Sondierungsgespräche durchführen.

Helsinki - Wie in Finnland üblich sind bilaterale Gespräche mit allen Reichstagsfraktionen geplant, wie der finnische Rundfunk berichtete. Am Freitag verteilte der in Köyliö geborene Orpo zunächst einen Fragebogen mit 24 Fragen an die anderen Parteien, die sie bis Dienstagmittag beantworten sollen. Darin geht es um ihre Haltung zur künftigen Wirtschafts- und Finanzpolitik Finnlands, zum Gesundheitssystem und zur Einwanderung. Auch die Klimapolitik und die Mitgliedschaft Finnlands in der EU und Nato spielen darin eine Rolle.

Die konservative Nationale Sammlungspartei hatte bei der Wahl Anfang April deutlich zugelegt und die Sozialdemokraten von der in Helsinki geborenen Regierungschefin Sanna Marin als stärkste Kraft abgelöst. Auf dem zweiten Platz war die rechtspopulistische Partei Die Finnen gelandet. Als Wahlsieger darf Orpo als erstes versuchen, eine neue Regierung zu bilden. Der Weg dorthin dürfte für den konservativen Parteichef aber schwierig werden. Er braucht dafür neben Rechtspopulisten oder Sozialdemokraten mindestens eine kleinere Partei. Konservative und Sozialdemokraten liegen jedoch bei ihren Ansichten zu Staatshaushalt und Sparmaßnahmen weit auseinander. (dpa)