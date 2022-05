Hendrik Wüst sucht Gespräch mit «allen demokratischen Kräften»

© IMAGO

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst will nach dem CDU-Sieg bei der Landtagswahl ein Gespräch mit «allen demokratischen Kräften» über die Bildung einer Regierungskoalition führen.

Berlin - Es gehe um nicht weniger als die «Versöhnung von Klimaschutz und Industrieland», sagte der CDU-Politiker am Sonntagabend im «Heute Journal» des ZDF. Dazu sei wirtschaftliche und ökologische Kompetenz erforderlich. «Wir werden dann mit dem Partner zusammenarbeiten, mit dem das am besten geht.» Die Inhalte würden darüber entscheiden, wie die nächste Landesregierung aussehe. «Klar ist für mich, es muss eine Konstellation sein, die klare Antworten gibt auf die großen Fragen dieser Zeit, und die bereit ist, verlässlich miteinander fünf Jahre lang dieses wichtige Land zu regieren», betonte Wüst.

SPD-Herausforderer Thomas Kutschaty sagte in der Sendung: «Wir sind selbstverständlich mit dabei. Wir wollen auch Gespräche führen und sagen auch, das ist ein Projekt, das noch nicht abgeschlossen ist.» Jetzt gehe es darum, in NRW eine Regierung zu bilden, die die wichtigen Zukunftsaufgaben lösen könne: «Mehr Geld in Bildung zu investieren, Bildungsgerechtigkeit zu organisieren, die Energiewende einzuleiten, mehr bezahlbaren Wohnraum zu organisieren und zu bauen. Und da muss man jetzt gucken, wer bekommt die entsprechenden Mehrheiten zusammen.»

Lars Klingbeil: «Wir hätten gerne mehr geholt»

Bei Gesprächen nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen sieht SPD-Chef Lars Klingbeil den bisherigen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst zuerst am Zug, dessen CDU stärkste Kraft geworden ist. Zugleich machte Klingbeil in der ARD-Sendung «Anne Will» am Sonntagabend deutlich, dass er eine von der SPD geführte Regierung trotz des historisch schlechten Abschneidens der Sozialdemokraten weiterhin für möglich hält. «Herr Wüst ist der Sieger, er führt die stärkste Partei an, und deswegen gehe ich davon aus, er führt die Gespräche und er muss jetzt Gespräche führen und dann werden wir sehen, ob er eine Regierung bilden kann», sagte Klingbeil. «Mit heute ist es nicht entschieden.»

Klingbeil sagte in Berlin, er habe sich «eindeutig» ein anderes Ergebnis für die SPD gewünscht. Als Gewinner bezeichnete er neben der CDU auch die Grünen. «Wir hätten gerne mehr geholt.» (dpa)