Herausforderung: 200 000 ukrainische Kinder und Jugendliche gehen in deutsche Schulen

Schulkinder in Deutschland © IMAGO/Michael Gstettenbauer

Rund 200 000 ukrainische Kinder und Jugendliche sind an Schulen in Deutschland.

Berlin - Die Kultusministerkonferenz (KMK) meldete am Mittwoch 197 268 an den Schulen angemeldete Schülerinnen und Schüler. Zum Beginn des Schuljahres hatte die Zahl neuer Anmeldungen noch einmal einen deutlichen Sprung gemacht. Inzwischen steigt sie nur noch minimal und bewegt sich inzwischen seit mehreren Wochen auf einem Niveau über 190 000, aber unter 200 000.

Die Länder melden die angemeldeten Schüler wöchentlich an die KMK. Die meisten sind bisher in Nordrhein-Westfalen (37 504), Bayern (29 268) und Baden-Württemberg (27 814) untergekommen. Insgesamt gibt es in Deutschland etwa elf Millionen Schülerinnen und Schüler. Der Zuwachs um rund 200 000 Schüler innerhalb weniger Monate stellt das durch Lehrkräftemangel belastete Schulsystem vor große Herausforderungen, wie Bildungsgewerkschaften und Lehrerverbände bereits Anfang Oktober bestätigt hatten. (dpa)