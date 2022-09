„Ermattung“ Russlands: Völkerrechtler sieht Chancen auf Kriegsende „in etwa einem halben Jahr“

Von: Franziska Schwarz

Präsident Wladimir Putin und Verteidigungsminister Sergej Schoigu bei einer Rede anlässlich des „Tages der Marine“ in Russland. (Archivfoto) © Mikhail Klimentyev / AP / dpa

Mehr als ein halbes Jahr dauert der Ukraine-Krieg schon - aber Kiew könnte sich erfolgreich wehren. Völkerrechtler Matthias Herdegen appelliert dabei besonders an Deutschland.

Köln/Bonn - Die erklärte militärische Gegenoffensive der Ukraine bannt die internationale Aufmerksamkeit. Der britische Geheimdienst äußert sich verhalten zu möglichen Erfolgen im Widerstand gegen den russischen Angriffskrieg unter Wladimir Putin. Es gibt aber auch Beobachter mit mehr Optimismus. Matthias Herdegen von der Universität Bonn etwa erklärt seinen eigenen mit einem möglichen Schritt des Westens, der „eine gute Aussicht“ verspreche.

Im Gespräch mit n-tv vom 24. August argumentierte der Völkerrechtler Herdegen mit den großen Linien. Da es sich beim Ukraine-Krieg inzwischen um einen „Ermattungskrieg“ handele, könnten weitere westliche Waffenlieferungen an Kiew die Wende bringen, glaubt er. Dies sei schon „etwa in einem halben Jahr“ möglich. Westeuropa und vor allem Deutschland müssten in der Hinsicht dann aber noch „nachlegen“. Der zweite Anlass für Herdegens Optimismus: Die Kampfhandlungen würden lokal begrenzt bleiben.

Konfrontation mit der Nato? Völkerrechtler sicher: „Kreml will das vermeiden“

Herdegen begründetet diese Annahme damit, dass insbesondere Russland, den Kampf nicht ausweiten und in Konflikt mit der Nato treten will: „Der Kreml wird alles tun, um eine direkte Konfrontation zu vermeiden“, zeigte er sich überzeugt.

Völkerrechtler Matthias Herdegen im n-tv-Interview zum Ukraine-Krieg © Screenshot: n-tv

Weiterhin zeigte Herdegen Vertrauen in das Agieren der US-Regierung unter Präsident Joe Biden: „Ich denke, die USA sehen hier in sehr klug abgewogener Weie das Eskalationspotenzial, und vor allem sehen die USA die Chance einer militärischen Abnutzung der Russen“, sagte er. Herdegens Fazit: „Wir werden langfristig eine wirtschaftliche, militärische und politische Deklassierung Russlands sehen, und dann werden wir zusehen müssen, dass vielleicht mit einem gewandelten Russland dann hier wieder ein neuer Partner im Osten Europas.“

Herdegens Warnung allerdings: „Es werden nicht die wirtschaftlichen Sanktionen sein, die Russland in die Knie zwingen. Es werden die Militärhilfen sein, verbunden mit dem Kampfeswillen der Ukrainer.“

Generalkonsul zur Gegenwehr der Ukraine: „Sie sind Patrioten“

Den Kampfeswillen der Ukrainer thematisierte im Gespräch mit Merkur.de von IPPEN.MEDIA auch Yuriy Yarmilko, Generalkonsul der Ukraine in München. „Ich bin sicher, dass wir gewinnen“, sagte er. Denn Russland habe sich verkalkuliert: „Die ganze Welt sieht, dass Städte wie Mariupol, Charkiw, Mykolajiw, Dnipro oder Saporischschja gegen die Russen kämpfen. Das sind alles Städte, in denen die meisten Menschen Russisch sprechen. Das bedeutet allerdings nicht, dass sie Russland unterstützen. Sie sind Patrioten der Ukraine“, sagte er.

Selenskyj-Berater und „Orakel von Kiew“ glaubt an Kriegsende 2023

Optimismus auch beim ukrainischen Präsidentenberater Olexij Arestowitsch, der laut Berichten auch das „Orakel von Kiew“ genannt wird, weil er den Ukraine-Krieg wohl voraussagte. Im Bild-Gespräch kurz vor der Offensive der Ukraine sagte er: „Im schlimmsten Fall könnte der Krieg im Juli oder im Sommer des nächsten Jahres enden und im besten Fall könnte es im Januar oder Februar sein.“

Ebenso wie der britische Geheimdienst und Herdegen glaubt Arestowitsch an eine Art Ermattung der russischen Truppen: Den Einheiten, die Moskau nun in die Südukraine schicke, mangele es mit hoher Wahrscheinlichkeit an Personal und guter Ausbildung, analysierten die Geheimdienstler. (frs)