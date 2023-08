Briefwahl startet in Bayern: Warum es ein Problem mit der geheimen Wahl gibt

Landtagswahl am 8. Oktober

Bereits sechs Wochen vor der Landtagswahl in Bayern beginnt die Briefwahl. Wenn die Wahllokale öffnen, könnten bereits knapp 50 Prozent gewählt haben. Nicht nur deswegen ist ein Experte besorgt.

Am 8. Oktober wählt Bayern ein neues Landesparlament. Ganz korrekt ist dieser Satz nicht. Vielmehr müsste es heißen: Auch am 8. Oktober wählt Bayern ein neues Landesparlament. Denn Stimmen kann man bereits seit dem 28. August abgeben. An diesem Tag startete die Briefwahl. Eine Wahlmethode, die immer beliebter wird.

Seit Jahren steigt der Anteil der Stimmen, die nicht vor Ort im Wahllokal abgegeben werden. Bei der Bundestagswahl 1990 wählten gerade einmal 9,4 Prozent der Menschen per Brief, 2021 waren es 47,3 Prozent. Zwar gehen Experten davon aus, dass diese Wahl durch die Corona-Pandemie besonders viele Menschen dazu veranlasste, nicht vor Ort zu wählen, dennoch lässt sich der grundsätzliche Trend nicht von der Hand weisen.

Für steigenden Anteil Briefwähler gibt es keine eindeutige Erklärung

Aiko Wagner beobachtet diese Entwicklungen sehr genau. An der Freien Universität Berlin forscht der Politikwissenschaftler zu Wahlen. Wie alle anderen Politologen rätselt er, warum die Briefwahl immer beliebter wird. Eine richtig stichhaltige Erklärung sieht er nicht, aber ein paar Ansätze. „Unsere Gesellschaft ist wesentlich mobiler, immer weniger Menschen sind am Wahltag tatsächlich vor Ort“, sagt Wagner. „Dazu wissen wir, dass viele Rentnerinnen und Rentner per Brief wählen, deren Anteil an der gesamten Wählerschaft stetig steigt.“

Nun könnte sich die Politik ja grundsätzlich erstmal freuen, dass Menschen überhaupt wählen, egal auf welchem Wege. Denn dass die Wahlbeteiligung – insbesondere bei Landtags- und Kommunalwahlen – seit Jahren schlechter wird, ist ebenfalls ein offensichtlicher Trend. Bei der Landtagswahl 2022 in Nordrhein-Westfalen war die Wahlbeteiligung mit 55,5 Prozent auf einen historischen Tiefstand gefallen. Doch ganz unproblematisch ist auch die Briefwahl nicht. Das hat mit den fünf Wahlgrundsätzen zu tun, die in Artikel 38 des Grundgesetzes geregelt sind. Demnach muss eine Wahl allgemein, frei, geheim, gleich und unmittelbar sein.

Schwierige Abwägung zwischen allgemeiner und geheimer Wahl

Dabei gibt es zwei Grundsätze, die in puncto Briefwahl konkurrieren. „Es gibt einen Zielkonflikt zwischen einer allgemeinen und einer geheimen Wahl“, sagt Wagner. „Einerseits stärkt die Briefwahl den Grundsatz der Allgemeinheit, weil es für viele Menschen niedrigschwelliger ist, die Stimme abzugeben. Andererseits ist die Briefwahl nicht im gleichen Maße geheim.“

Der Experte spielt damit auf die Umstände der Stimmabgabe an. Der Wahlunterlagen liegen auf dem Tisch, die Familie isst gerade zu Mittag und dann wird eben noch kurz ausdiskutiert, wen man denn nun wählen soll. „Es lässt sich einfach viel schlechter sicherstellen, dass eine Person völlig ohne Einfluss von außen wählt. Im schlimmsten Fall versucht man sie zu beeinflussen, im allerschlimmsten Fall macht eine andere Person das Kreuz“, sagt Wagner.

Geraune um Wahlbetrug: „Unterschätzt den organisatorischen Aufwand“

Eine politische Wahl und Zweifel an einem rechtmäßigen Ausgang – das war bisher eher ein Thema für Donald Trump. Besonders aus dem rechten Spektrum wird seit längerem angezweifelt, ob es wirklich immer mit rechten Dingen zugeht. Aiko Wagner sagt, ihm fehle die Fantasie, wie das ablaufen soll. „Das hieße ja, dass in den Briefwahllokalen Briefe geöffnet und gezielt aussortiert werden müssten. Allerdings ist eine Stimme bereits ungültig, wenn der Umschlag geöffnet wird. Und man unterschätzt den organisatorischen Aufwand, einen solchen Betrug im großen Stil zu organisieren.“

Der Zweifel hält sich trotzdem hartnäckig und dürfte laut dem Experten auch der Grund sein, warum vergleichsweise sehr wenige AfD-Wähler per Brief wählen. „Zumindest bei den Protestwählern könnte es auch mit der emotionalen Befriedigung zusammenhängen, vor Ort seinen Unmut auszudrücken.“ Weiterhin sehr verbreitet sei die Briefwahl unter CDU- und insbesondere unter CSU-Wählern.

In Deutschland gibt es besonders viele Stammwähler

Nicht nur in dieser Hinsicht steht die Bayern-Wahl unter besonderer Beobachtung. Die aktuellen Entwicklungen um Bayerns Vize-Regierungschef Hubert Aiwanger, der mit einem antisemitischen Flugblatt in Verbindung gebracht wird, könnten die Karten nochmal ganz neu mischen. Eine Erinnerung daran, dass Briefwähler vielleicht zu voreilig entscheiden? Eher nein, sagt Politologe Wagner. Die meisten Menschen würden ihren Brief ohnehin erst zwei bis drei Wochen vor der Wahl in die Post geben. „Außerdem wissen wir, dass 60 Prozent der Wähler ihre Entscheidung schon Monate im Voraus treffen. Das liegt ganz einfach daran, dass es in Deutschland viele Stammwähler gibt“, sagt Wagner.

40 Prozent auf der anderen Seite sind natürlich dennoch keine zu vernachlässigende Größe. „Sie entscheiden die Wahl letztlich“, sagt Wagner. Trotzdem bleibt er angesichts des langen Briefwahl-Zeitraums gelassen. „Der Sinn einer Wahl ist ja nicht, sich zu einem Tag X anzuschauen, wie die Bevölkerung tickt – insofern ist der großzügige Zeitraum schon gerechtfertigt.“

Muss das Bundesverfassungsgericht die Briefwahl neu bewerten?

Verbesserungspotenzial sieht er eher in einem anderen Punkt. „Die Briefwahl ist nicht ganz unkompliziert“, sagt Wagner. „In der Schweiz kriegt man die Unterlagen gleich zugeschickt. In Deutschland muss ich meinen Wahlzettel und eine eidesstattliche Erklärung ausfüllen – und in getrennten Umschlägen verstauen. Das ist fehleranfällig. Deswegen ist der Anteil nicht gewerteter Stimmen bei der Briefwahl auch etwas höher.“

Wenn die Stimmen im Oktober gezählt werden, schaut Wagner sehr genau hin. „Ich bin sehr gespannt, ob der ‚Corona-Boost‘ bei den Briefwahl-Quoten nur vorübergehend war. Wenn weiterhin die Hälfte der Menschen per Brief wählen, wird es richtig spannend.“ In dem Falle müsse das Bundesverfassungsgericht seine Einstellung zur Briefwahl überdenken. Denn die Auffassung der Richter ist bisher: Durch die Möglichkeit der Briefwahl können mehr Menschen wählen. Ein Umstand, der stärker wiegt als die Tatsache, dass Wahlen etwas weniger geheim ablaufen. Doch das – und das sagte das Bundesverfassungsgericht selbst – gelte nur so lange, wie lediglich eine Minderheit per Brief wählt.