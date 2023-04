Hessen plädiert für nationalen Demokratie-Gedenktag

Ministerpräsident Boris Rhein gibt gewünschte Änderungen bekannt. © IMAGO/Stefan F. Sämmer

Ein nationaler Demokratie-Gedenktag könnte auf Wunsch von Hessen Realität werden.

Wiesbaden - Mit Blick auf das Paulskirchenjubiläum setzt sich Hessen für die Einführung eines nationalen Demokratie-Gedenktages ein. «Die Ereignisse des Jahres 1848 gehören mit Sicherheit zu den wichtigsten historischen Weichenstellungen in der deutschen Geschichte», erklärte der in Frankfurt am Main geborene Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) am Dienstag in Wiesbaden.

Der Zusammentritt der ersten deutschen Nationalversammlung am 18. Mai vor 175 Jahren in der Frankfurter Paulskirche sei «die Geburtsstunde der Demokratie in unserem Land» gewesen. Hessen will sich nun im Bundesrat für den nationalen Gedenktag stark machen. (dpa)