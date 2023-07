Parteiinterne Kritik an Merz-Vorstoß zu Zusammenarbeit mit AfD auf lokaler Ebene

Hessens Ministerpräsident Rhein schließt Kooperation mit AfD aus

Boris Rhein © Political-Moments/Imago

Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) hat jegliche Zusammenarbeit mit der AfD für seinen Landesverband kategorisch ausgeschlossen.

Wiesbaden in Deutschland - „Für die CDU Hessen gilt die Brandmauer, wir arbeiten mit denen nicht zusammen“, sagte Rhein, der zugleich Landesvorsitzender der hessischen CDU und deren Spitzenkandidat für die Landtagswahl in seinem Bundesland Anfang Oktober ist, am Montag im „Morgenmagazin“ des ZDF. „Das sind keine Partner von uns.“

Die AfD sei ein „rechtsextremistischer Prüffall“ für den Verfassungsschutz und deren Jugendorganisation „gesichert rechtsextrem“, ergänzte Rhein. Für die hessische CDU könne er daher „sehr klar sagen“, dass die Brandmauer „klar steht“. Die AfD sei entgegen bisweilen zu hörender Meinungen als Partei auch nicht das, was die CDU in den 1980er Jahren einmal gewesen sei. Die CDU habe stets für Westbindung, transatlantische Partnerschaft und Europa gestanden.

Zugleich nahm Rhein seinen Parteichef in Schutz. Er habe die Äußerungen von Merz nicht so verstanden, dass dieser eine tatsächliche Zusammenarbeit mit der AfD auf lokaler Ebene befürworte. Merz habe eher ausdrücken wollen, dass im Fall der Wahl etwa eines AfD-Bürgermeisters auf kommunalpolitischer Ebene nicht „ausgeschlossen werden kann, dass man mit solchen Menschen auch spricht“.



Merz hatte am Sonntag im ZDF-“Sommerinterview“ eine Zusammenarbeit seiner Partei mit der AfD auf Landes- oder Bundesebene zwar erneut ausgeschlossen, auf lokaler Ebene Kontakte jedoch für möglich gehalten. Auf Kommunalebene müsse mit demokratisch gewählten AfD-Amtsträgern pragmatischer umgegangen werden, sagte Merz. „Wenn dort ein Landrat, ein Bürgermeister gewählt wird, der der AfD angehört, ist es selbstverständlich, dass man dann nach Wegen sucht, wie man dann in dieser Stadt weiter gemeinsam arbeiten kann“, sagte er.

In Hessen wird in etwa zweieinhalb Monaten zeitgleich mit Bayern gewählt, wo die Bürgerinnen und Bürger am 8. Oktober ebenfalls über die Zusammensetzung eines neuen Landtags bestimmen. Die Union aus CDU und CSU attackierten zuletzt zunehmend scharf die in Berlin regierende Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP. Auch die Flüchtlings- und Asylpolitik ist dabei ein zentrales Thema.



Rhein verteidigte im „Morgenmagazin“ dabei seinen Vorstoß für lageabhängige Binnenkontrollen an deutschen Grenzen im Kampf gegen illegale Migration. „Wir wollen und sollten schon wissen, wer in unsere Land einreist“, sagte er. Die Bundespolizei registriere eine enorme Steigerung illegaler Grenzübertritte, darauf müsse reagiert und der Schengenraum geschützt werden. Kommunen kämen zunehmend an ihre Grenzen bei der Unterbringung und Integration von Migranten. bro/bfi

Parteiinterne Kritik an Merz-Vorstoß zu Zusammenarbeit mit AfD auf lokaler Ebene

Der Vorstoß von CDU-Chef Friedrich Merz, eine Zusammenarbeit mit der AfD auf kommunaler Ebene zu ermöglichen, stößt auch innerhalb der CDU auf Widerstand. „Keine Zusammenarbeit mit der AfD heißt: keine Zusammenarbeit mit der AfD. Auf keiner Ebene. Ganz einfach. Jetzt nicht und auch in Zukunft nicht“, schrieb die Abgeordnete Serap Güler, die auch Mitglied im CDU-Bundesvorstand ist, auf Twitter. So laute die Beschlusslage der Christdemokraten.



Auch der CDU-Außenexperte Norbert Röttgen betonte, dass seine Partei „verbindlich ein einschränkungsloses Kooperationsverbot mit der AfD beschlossen“ habe. „Jeder, der das ändern will, muss dafür auf einem Bundesparteitag der CDU eine Mehrheit finden. Bis dahin haben sich alle an die Beschlusslage zu halten“, schrieb Röttgen auf Twitter.



Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bekräftigte am Montag, dass seine Partei jede Zusammenarbeit mit der AfD ablehne, „egal auf welcher politischen Ebene“. Denn die AfD sei „demokratiefeindlich, rechtsextrem und spaltet unsere Gesellschaft. Das ist mit unseren Werten nicht vereinbar.“



SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert warf Merz einen „Tabubruch“ vor. Den Kurswechsel, den Merz offensichtlich anstrebe, baue auf einer „total brüchigen Argumentation auf“, sagte Kühnert am Montag im ZDF-Morgenmagazin. Niemand zweifele an, dass demokratische Wahlen wie die des AfD-Politikers Robert Sesselmann zum Landrat im thüringischen Sonneberg anerkannt werden müssen.



„Die AfD ist zu demokratischen Wahlen zugelassen, sie kann Mandate erringen, sie ausfüllen, hat alle parlamentarischen Rechte“, sagte Kühnert. „Nur auf eines hat sie - wie alle anderen Parteien auch - kein Anrecht, nämlich, dass politisch mit ihr kooperiert wird, dass sie Teil der Mehrheiten vor Ort sein muss.“



