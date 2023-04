Heusgen fordert Westen auf, bei Ukraine-Unterstützung „aufs Ganze“ zu gehen

Christoph Heusgen © IPON/IMAGO

Christoph Heusgen, Vorsitzender der Münchener Sicherheitskonferenz, hat den Westen aufgefordert, bei der militärischen Unterstützung der Ukraine „aufs Ganze“ zu gehen.

Berlin in Deutschland - Wie die Sicherheitsexperten in einem Gastbeitrag für den „Tagesspiegel“ vom Montag schrieben, würde das „gegenwärtige Niveau schrittweiser und zögerlicher militärischer Unterstützung“ lediglich ein „Patt auf dem Schlachtfeld bewirken.“

Heusgen als ehemaliger außenpolitischer Berater von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und seinen Kollegen betonten, ein Sieg der Ukraine sei „nicht vorprogrammiert“. Die Ukraine brauche „Panzer, Raketen längerer Reichweite und Kampfflugzeuge“, schreiben die Autoren. Dies sei notwendig, „um im Verbund dieser Waffensysteme eine erfolgreiche Gegenoffensive zu unternehmen, die den Weg frei macht zu einem ukrainischen Sieg und erfolgreichen Verhandlungen für einen Frieden zu akzeptablen Bedingungen“.

Den Ex-Beratern um Heusgen zufolge setzt der russische Präsident Wladimir Putin darauf, dass „seine Entschlossenheit stärker ist als die seiner Gegner und er einen Zermürbungskrieg gewinnen kann“. Der Westen müsse ihm erneut beweisen, dass er damit falsch liege. Denn: Ein russischer Sieg würde „einen gefährlichen Präzedenzfall für territoriale Eroberungen andernorts schaffen“.



Zudem rieten die Autoren zu Misstrauen gegenüber Peking im Hinblick auf mögliche Friedensverhandlungen. So unterstütze China bereits Putins Bemühungen, indem es ihm nicht-tödliche Rüstungsgüter liefere und Waffenlieferungen Nordkoreas an Russland zulasse. Chinas Staatspräsident Xi Jinping habe darüber hinaus ein Interesse daran, „Putin an der Macht zu halten“.



Neben Heusgen schrieben den Gastbeitrag Ex-Obama-Berater James Jones, der ehemalige Nato-Oberbefehlshaber für Transformation und französische Militär-Berater Stéphane Abrial, der frühere außenpolitische Berater Italiens, Stefano Stefanini, sowie Simon McDonald, Ex-Staatssekretär im britischen Außenministerium. ld/mt