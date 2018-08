Heikle Panne im “heute journal“: Bei dieser Münchnerin hat das ZDF etwas Wichtiges verschwiegen

Vergangene Woche berichtete das „heute journal“ über die schwierige Situation Alleinerziehender in Deutschland. Dabei zeigte das ZDF die Münchnerin Anke Pöhlmann als Protagonistin - und verschwieg dabei eine wichtige Information.

München - Moderator Claus Kleber kündigte den Beitrag salbungsvoll als einen Bericht über „die Lebenswirklichkeit in einem der wohlhabendsten Ländern der Erde an“ (Hier die Link für die ZDF-Mediathek). Am vergangenen Donnerstag zeigte das ZDF in seiner Nachrichtensendung am Abend einen Beitrag über die finanziellen Abgründe Alleinerziehender. Einen Teil der Lebenswirklichkeit vergaß das ZDF aber: denn eine Protagonistin des Beitrags ist FDP-Politikerin und kandidiert bei der Landtagswahl für den Stimmkreis München-Mitte.

In dem Beitrag kommt Pöhlmann als Mutter ihres elfmonatigen Sohns Anton zu Wort. Ihren Job als Personalberaterin habe sie als Alleinerziehende verloren und musste nach eigenen Angaben von Kinder-, Elterngeld und Unterhaltsvorschuss leben. Über ihre Lage erzählt sie im Beitrag: „Das ist finanziell auf Kante genäht, und es ist alles immer unter dem Vorzeichen, dass ich funktioniere.“ Ihr derzeitiges Leben koste sie „alle Kräfte“.

Genug Kraft hat die 29-Jährige allerdings, sich bei der Landtagswahl in Bayern mächtig ins Zeug zu legen. Pöhlmann kandidiert für die FDP in München und hat sich vor allem Familienpolitik auf die Fahnen geschrieben. Konnte sie also in einem Nachrichtenbeitrag vor Millionenpublikum für sich werben?

Pöhlmann verteidigt den Sender

Über ihre Parteizugehörigkeit macht Pöhlmann kein Geheimnis. Nach der Ausstrahlung postete sie den Beitrag auf ihrer Facebook-Seite. Die nun aufkeimende Kritik kontert die FDP-Frau ebenfalls im Netz: „Die Entscheidung des ZDF (bzw. der Redakteurin) das Thema "Alleinerziehende" in den Fokus zu rücken und nicht durch meine Kandidatur zu überlagern, war richtig. Ich habe dieser Reportage zugestimmt mit dem Wissen, dass es keine Wahlwerbung geben und maximal genannt würde, dass ich "politisch engagiert" sei.

Anders als Pöhlmann sieht man jetzt aber beim ZDF doch ein, dass der Beitag ein Gschmäckle haben könnte. Dass Pöhlmann politisch aktiv ist, sei “im Redaktionsablauf verlorengegangen”, zitiert die FAZ Redaktionsleiter Wulf Schmiese. Hinter dem Fehler kein Vorsatz. Schmiese bat einsichtig um Entschuldigung und erklärte, dass sich so etwas nicht wiederholen dürfe.

mb