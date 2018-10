Hier finden Sie den Wahl-O-Mat Bayern

Der Wahl-O-Mat Bayern ist zurück. Zur Landtagswahl in Bayern können Sie damit die Wahlprogramme der Parteien mit ihrer eigenen Meinung abgleichen.

merkur.de ist Medienpartner des Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung/bpb, der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit und des Bayerischen Jugendrings.

Wahl-O-Mat Bayern 2018: Selbsttest vor der Landtagswahl in Bayern

Sie können auf merkur.de das beliebte Online-Tool befragen und die Wahlprogramme der Parteien vergleichen. Der Wahl-O-Mat gibt Ihnen einen Anhaltspunkt dafür, welche Partei ähnliche Positionen vertritt wie Sie selbst. Wie das Programm funktioniert und was genau die Ergebnisse aussagen, können Sie in unseren detaillierten Erklärungen zum Wahl-O-Mat Bayern erfahren. Wer lieber direkt loslegt und gespannt ist, was die Parteien zur Landtagswahl 2018 in Bayern fordern, kann natürlich direkt mit der Befragung loslegen.

So funktioniert der Wahl-O-Mat Bayern 2018?

Der Wahl-O-Mat Bayern gibt dem Wähler 38 Thesen vor. Einige davon gehören zu einem größeren Themengebiet, andere stehen für sich allein. Der User hat für seine Antwort drei Optionen: zustimmen, ablehnen oder neutral bleiben. In der gleichen Form haben auch die Parteien die Fragen beantwortet, so dass vergleichbar wird, welcher Partei jemand nahesteht. Wenn viele Antworten mit einer Partei übereinstimmen, oder ihr zumindest nicht völlig widersprechen, zeigt das Wahltool eine hohe Übereinstimmung an.

Themen und Ergebnis im Wahl-O-Mat zur Landtagswahl 2018 in Bayern

Insgesamt wird der Wähler zur vollen Bandbreite der politischen Themen befragt. Innere Sicherheit, Umweltschutz, Asylpolitik und Schule sind einige Beispiele für Themen, zu denen der Wahl-O-Mat Bayern die Meinungen der User erfahren möchte. Konkret geht es unter anderem um Fahrverbote für Diesel, Unterbringung von Asylbewerbern, Mietpreisbremse, Kennzeichnungspflicht für Polizisten und das Kruzifix in bayerischen Amtsstuben.

So entsteht beim Wahl-O-Mat ein Ergebnis

Das Ergebnisse jedes einzelnen Users berechnet sich ausschließlich anhand der Antworten auf die 38 Thesen. Wenn die Antwort exakt mit der Antwort einer Partei übereinstimmt, wird das mit zwei Punkten für diese Partei vermerkt. Ein Punkt wird vergeben, wenn der Wähler und die Partei nahe beieinander liegen. Das ist der Fall, wenn beispielsweise jemand einer These zustimmt und eine Partei neutral geblieben ist. Liegen die Antworten weiter auseinander, gibt es keine Punkte. Das Ergebnis im Wahl-O-Mat Bayern errechnet sich aus diesen Punkten.

Die Parteien, die beim Wähler am meisten Punkte erhalten haben, stimmen mit seinen Ansichten voraussichtlich am meisten überein. Da Politik aber wesentlich komplizierter ist und eine kurze Befragung nicht alles berücksichtigen kann, ist der Wahl-O-Mat niemals eine konkrete Wahlempfehlung.

Knackt der Wahl-O-Mat Bayern sein Rekordjahr?

Die Bayern zeigten schon bei der vergangenen Landtagswahl, dass das Konzept des Wahltools gut ankommt. Bis zum Wahltag wurden rund 1,2 Millionen Aufrufe gemessen. Der Wahl-O-Mat Bayern 2018 hat gute Chancen, diesen Wert zu knacken. Das Tool zur Bundestagswahl 2017 wurde ungefähr 15.700.000 Mal genutzt.

Rubriklistenbild: © Bundeszentrale für politische Bildung