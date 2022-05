Hinrichtung in Arizona nach fast acht Jahren

Tödliche Injektion (Symbolbild) © imago stock&people

Nach fast acht Jahren wurde im US-Bundesstaat Arizona erstmals wieder ein Häftling hingerichtet.

Washington - Clarence Dixon wurde am Mittwoch wegen des Mordes an einer 21-jährigen Studentin im Jahr 1978 im Gefängnis in Florence im US-Bundesstaat Arizona eine tödliche Injektion verabreicht, wie der Vizechef von Arizonas Strafvollzugsbehörde, Frank Strada, sagte. Dixon (66) habe in seinen letzten Worten unter anderem seine Unschuld beteuert. Das Oberste Gericht in Washington hatte es kurz zuvor abgelehnt, die Hinrichtung aussetzen zu lassen. Zuletzt war in Arizona im Juli 2014 ein Häftling hingerichtet worden. Dabei war es zu Unregelmäßigkeiten gekommen, der Mann durchlitt einen fast zweistündigen Todeskampf.

Dixon war nach Angaben des Death Penalty Information Center (DPIC) der sechste Häftling, der in diesem Jahr in den USA hingerichtet wurde. 23 der 50 US-Bundesstaaten haben die Todesstrafe abgeschafft. (dpa)