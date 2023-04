Abrams, Leopard und T-18: Die lange Geschichte der Panzer – und was ihre Namen bedeuten

Von: Foreign Policy

Rekruten auf einem T-62-Panzer im russischen Oblast Jaroslawl (Aufnahme vom Oktober 2022) © Vladimir Smirnov/Imago

Egal, wie man sie nennt: Panzer bleiben Panzer, gerade in Sachen Stärke und Geschwindigkeit. Ihre Geschichte ist aber lang - und die Bedeutung groß.

Auch im Ukraine-Krieg haben Panzer von Abrams bis Leopard eine große Bedeutung.

Die Geschichte des Gefährts ist aber lang - und ihre Namen verraten einiges.

Der ehemalige US-Marines-Hauptmann Elliot Ackermann liefert in diesem Essay Einblick in die Historie und berichtet vom Gefühl, einen Panzer zu fahren.

Dieser Artikel liegt erstmals in deutscher Sprache vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn am 24. März 2023 das Magazin Foreign Policy.

Washington, D.C. - Die Panzer treffen in der Ukraine ein. Abrams und Leopard stehen parat, um gegen den T-90 zu kämpfen. Das letzte Mal, als deutsche schwere Panzer so weit in den Osten vordrangen, waren es keine Leoparden, sondern Panther und Tiger, und sie haben die Erde um Stalingrad und Kursk aufgerissen. Als die USA das letzte Mal mit schweren Panzern in Europa kämpften, waren es keine Abrams, sondern Shermans, benannt nach General William Tecumseh Sherman, der die Unionstruppen im Bürgerkrieg befehligte.

Die Namen der Panzer erzählen eine Geschichte. Der Kampfpanzer M1 Abrams ist nach General Creighton Abrams benannt, der im Zweiten Weltkrieg Panzereinheiten befehligte. Die Zeit, die zwischen General Abrams Einsatz im Zweiten Weltkrieg und dem heutigen Krieg in der Ukraine liegt, ist in etwa die gleiche Zeitspanne, die zwischen dem Einsatz von Sherman im amerikanischen Bürgerkrieg und dem Zweiten Weltkrieg liegt, als die Panzer seinen Namen trugen.

Panzer-„Romantik“ war der Sowjetunion fremd - Putin nutzt die deutsche Namensgebung

Diese Namenskonventionen bilden saubere 80-Jahre-Glieder einer Kette, die aus der Geschichte US-amerikanischer Kriege bestehen zu scheint. Deutschland, das sich doch sonst so sehr von seiner kriegerischen Vergangenheit distanziert, hat die Namenskonvention seiner Panzer beibehalten. Auf diese Tatsache beruft sich der russische Präsident Wladimir Putin, wenn er von der Nazifizierung der Ukraine spricht, während die heutigen Leoparden ihren Panther- und Tiger-Vorfahren auf blutigen Pfaden in Osteuropa folgen.

Auch die russischen T-90, deren verkohlte Kadaver im letzten Sommer die Autobahnen nach Kiew säumten, haben ihre eigene Geschichte. Sie sind Nachkommen des ersten sowjetischen Panzers, des T-18, der 1928 in die Massenproduktion ging, lange, nachdem westliche Mächte in den späteren Jahren des Ersten Weltkriegs Pionierarbeit bei der Panzerentwicklung geleistet hatten. Nach der kommunistischen Revolution in Russland wurde die Entwicklung eines Panzers zu einem wichtigen Signal dafür, dass die sowjetische Industrie mit dem Westen mithalten konnte.

Die Symbolkraft zerstörter Panzer: Ein russisches Exemplar als Mahnmal vor der russischen Botschaft in Berlin. © Paul Zinken/dpa

Im Gegensatz zu den amerikanischen Panzern, die nach Generälen benannt waren, oder den deutschen Panzern, die nach Raubkatzen benannt waren, verzichteten die sowjetischen Panzer auf romantisierende Namenskonventionen. Eine kollektivierte Gesellschaft war pragmatischer und orientierte sich an Zahlen und Buchstaben. Sowjetische Panzer (und die meisten russischen Panzer heute) haben nur ein T, gefolgt von einer Zahl (in der Regel das Jahr ihrer Einführung), um das Modell zu bezeichnen.

Panzer als „Landschiff“: „Wir hörten seltsame, pochende Geräusche“

Die deutsch-britische Rivalität war die Geburtsstunde des Panzers im Ersten Weltkrieg, und so ist es nur logisch, dass die Namen unterschiedlich sind. Wie heute in der Ukraine wurden Panzer eingesetzt, um eine Pattsituation auf dem Schlachtfeld zu durchbrechen. Mit ihnen sollten Schützengräben überwunden und Maschinengewehrnester an der Westfront zum Schweigen gebracht werden – eine Wunderwaffe, die den Krieg beenden sollte. Ihre Entwicklung war geheimnisumwittert. Ursprünglich hatten die Briten den Panzer als „Landschiff“ konzipiert. Die Royal Navy war an der Entwicklung beteiligt. Ziel war die Entwicklung eines „Wasserträgers“ – auch „Tank“ genannt, heute das englische Wort für „Panzer“.

Als die Briten 1916 in der Schlacht an der Somme zum ersten Mal die Mark I-Variante einsetzten, läutete dies eine neue Ära der industrialisierten Kriegsführung ein, die von den Zeitzeugen nur schwer zu begreifen war. Ein britischer Soldat, der zum ersten Mal einen Panzer sah, erinnert sich: „Wir hörten seltsame pochende Geräusche, und langsam kamen drei riesige mechanische Ungetüme auf uns zu, wie wir sie noch nie gesehen hatten.“

Die Geschichte des Panzers: Schon da Vinci hatte solche Ungetüme vor Augen

Obwohl die meisten Menschen Panzer nicht begreifen konnten, als sie zum ersten Mal auf dem Schlachtfeld auftauchten, haben die größten Visionäre der Menschheit – unter ihnen H. G. Wells und Leonardo da Vinci – Panzer lange vor ihrer Entstehung vor ihrem geistigen Auge gesehen. Die Ursprünge des Panzers lassen sich bis zu den gepanzerten Streitwagen der antiken Armeen zurückverfolgen.

Die von anderen Kulturen verwendeten Begriffe ordnen den Panzer stärker in die Entwicklung der Kriegsmaschinen ein. In der arabischen Welt werden Panzer dabbaaba genannt, nach einer Art mittelalterlicher Belagerungsmaschine. In Schweden heißen sie stridsvagn, was so viel wie Streitwagen bedeutet. Die Polen nennen sie czolg, von dem Verb „kriechen“, ein Versuch, die Bewegung der Maschine zu beschreiben. Der japanische Begriff sensha bedeutet übersetzt so viel wie „Kampfwagen“, was seine Funktion beschreibt.

Ich bin einmal im Irak einen Abrams gefahren. Ich war Infanterist und hatte mich mit einem unserer unterstützenden Panzersoldaten angefreundet, einem stämmigen Artillerieunteroffizier, der aussah, als wäre er für einen Platz im Geschützturm geboren. Die Wirksamkeit eines Panzers wird durch die Abwägung zweier gegensätzlicher Eigenschaften beurteilt: Geschwindigkeit und Panzerung. Jeder gute Panzer ist also in sich ein Widerspruch. Er ist sowohl unglaublich schwer als auch unglaublich schnell. Nachdem ich ein paar Runden um den Stützpunkt gedreht hatte, bemerkte ich dem Soldaten gegenüber, wie gut der Panzer zu handhaben ist. Der Gunnery Sergeant lachte, und was er mir an diesem Tag sagte, ist wahr: „Es ist schwer, wieder zu Fuß zu gehen, wenn man einmal mit so einem Ding in den Krieg geritten ist.“

Von Elliot Ackerman

Elliot Ackerman ist ehemaliger Hauptmann des U.S. Marine Corps und Autor von Büchern wie The Fifth Act und dem in Kürze erscheinenden Halcyon. Twitter: @elliotackerman

Dieser Artikel war zuerst am 24. März 2023 in englischer Sprache im Magazin „ForeignPolicy.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.

