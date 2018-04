Historischer Tag für die SPD: Andrea Nahles soll als erste Frau Parteichefin werden 

Nach langem Hin und Her ist es soweit: Die SPD bekommt auf ihrem Parteitag am Sonntag eine neue Chefin. Die Wahl von Andrea Nahles gilt als sicher. Konkurrentin Simone Lange gibt sich dennoch kämpferisch. Alle Infos im News-Ticker!

Die SPD trifft sich am Sonntag in Wiesbaden zum Sonderparteitag. Fraktionschefin Andrea Nahles (47) soll zur neuen Vorsitzenden gewählt werden. Ihre Wahl gilt als sicher. Damit wäre erstmals eine Frau SPD-Chefin.

Einzige Gegenkandidatin ist Simone Lange , Oberbürgermeisterin von Flensburg. Sie gilt als politischer No-Name und ihr werden kaum Chancen eingeräumt.

In einer vorab veröffentlichten Umfrage sind die Hälfte der Deutschen von Nahles' Kompetenzen als SPD-Chefin nicht überzeugt.

Martin Schulz hatte Andrea Nahles als SPD-Vorsitzende empfohlen, um selbst Außenminister zu werden. Nach massivem Protest aus eigenen Reihen zog Schulz diese Pläne aber wieder zurück und ist seitdem nur noch normaler Abgeordneter. Finanzminister Olaf Scholz führt die SPD seither kommissarisch.



+++ Nahles‘ Herausforderin Simone Lange hat vor dem Parteitag der SPD ihren Anspruch auf den Parteivorsitz bekräftigt. Lange warf Nahles am Freitag im SWR vor, nicht die Voraussetzungen für den dringend nötigen Erneuerungsprozess der Sozialdemokraten zu haben. "Sie hat so oft schon den Erneuerungsprozess ausgerufen - zuletzt 2011 als Generalsekretärin die Erneuerung für abgeschlossen erklärt."

+++ Die designierte SPD-VorsitzendeAndrea Nahles will durch neue Akzente und ein klares Profil die Sozialdemokraten wieder aus ihrem tiefen Tal herausführen. „Das ist für mich eine ehrlich empfundene Ehre“, sagte Nahles der Deutschen Presse-Agentur mit Blick auf die Aussicht, die erste Frau an der Spitze in knapp 155 Jahren Parteigeschichte zu werden. „Ich glaube, ich kann das, und ich kann das auch im Team mit anderen zu was Gutem machen.“

+++ Die beiden Kandidatinnen für den SPD-Vorsitz, Andrea Nahles und Simone Lange, können beim Sonderparteitag wohl in einem Rededuell um Zustimmung für sich werben. „Ich glaube, dass sich beide 30 Minuten vorstellen können“, sagte Generalsekretär Lars Klingbeil am Mittwoch in Berlin. Das werde am Samstag bei den Gremiensitzungen entschieden.

+++ Vor der Wahl der SPD-Vorsitzenden wird am Sonntag der kommissarische SPD-Chef Olaf Scholz sprechen. Es wird auch damit gerechnet, dass Martin Schulz beim Parteitag in Wiesbaden vor Ort ist und auch das Wort ergreifen wird.

dpa/afp/smu