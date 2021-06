Mega-Geheimdienstpanne in England: „HMS-Defender“-Dokumente hinter Bushaltestelle gefunden

Russland spottet

Von Christoph Gschoßmann schließen

Russische Warnschüsse auf den britischen Zerstörer „HMS Defender“ machten Schlagzeilen. Nun werfen überraschend aufgetauchte Geheimdokumente neues Licht auf den Zwischenfall.

München - Peinliche Panne in Großbritannien: Hinter einer Bushaltestelle sind hochsensible Dokumente gefunden worden, die Londons Haltung zum Krim-Zwischenfall mit der „HMS Defender“ preisgeben. Der Finder hatte sie im englischen Kent entdeckt und zur BBC geschickt. Obwohl völlig durchweicht, waren sie lesbar, und wie das Verteidigungsministerium bestätigte, echt.

Aus Russland gab es dafür Spott und Häme: Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, schrieb bei Telegram: „007-Agenten sind auch nicht mehr das, was sie einmal waren. Wozu braucht es ‚russische Hacker‘, wenn es britische Bushaltestellen gibt?“

Passant findet Hochsicherheitsdokumente hinter Bushaltestelle in Kent

Was war passiert? Kern der Auseinandersetzung ist der Vorfall zwischen dem britischen Zerstörer und Russland im Schwarzen Meer, der auf internationaler Ebene hohe Wellen schlug. Das Schiff war in - laut Russland - Hoheitsgewässer Moskaus eingedrungen, wonach es laut Russland zu Warnschüssen eines Militärschiffs und Bombenabwürfen von Kampfjets kam, mit dem Zweck, die Briten aus den Gewässern zu verscheuchen. Die Warnschüsse, die die britische Regierung als zuvor angekündigte russische Militärübung verkauft hatte, gab es laut Berichten der BBC und der Daily Mail aber wirklich, auch wenn Premierminister Boris Johnson behauptete, Russland wolle allen einen Bären aufbinden.

Wie die fast 50 Seiten an Dokumenten von der Bushaltestelle belegen, hatte London von Beginn an mit dem Zwischenfall gerechnet. Noch ist völlig unklar, wie diese dorthin gelangten, bis sie schließlich ein Passant fand. Die Regierung hatte laut den Dokumenten vermutet, dass es zu einer russischen Reaktion auf die Positionierung des britischen Kreuzers kommen werde. Die Russen hätten sich in der Vergangenheit zwar bei solchen Fällen ruhig verhalten, doch “mit hoher Wahrscheinlichkeit“ würden künftige Antworten „häufiger und bestimmter“ ausfallen.

HMS Defender: Geheime Dokumente zeigen, dass Alternativroute abgelehnt wurde

Auch eine Alternativroute wurde demnach in den Papieren diskutiert. Doch weil Großbritannien nicht wollte, dass Russland eine Routenänderung als „Angst“ propagandistisch ausschlachten könne, habe sie sich für das Risiko einer Provokation entscheiden.

Letztlich sei der Kurs als eine Art Kräftemessen zu interpretieren: Kapitän Vincent Owen habe seiner Crew deutlich gemacht, dass es darum gehe, internationales Recht druchzusetzen. Die Krim ist zwar von Russland annektiert, aber dies wird völkerrechtlich als illegal eingestuft. Als zwei russische Schiffe versuchten, die Defender aus den russischen Hoheitsgewässern zu drängen, soll Owen amüsiert bemerkt haben: „Wir hängen sie ab.“ Auch Premier Johnson hatte gesagt: „Es war absolut richtig, das Gesetz zu verteidigen und die Freiheit der Schifffahrt durchzusetzen.“

Kurs der „Defender“ war von Odessa nach Georgien unterwegs. In Odessa hatte sie an Übungen mit US-amerikanischen und ukrainischen Kräften teilgenommen. Am kommenden Montag soll eine weitere Großübung mit 32 Ländern starten. Die russische Intervention könnte auch als Versuch gedeutet werden, die Übung zu verhindern.

Giftpfeile zwischen Moskau und London: „Wie Gorillas“

Kremlsprecher Dmitri Peskow warf Großbritannien eine „bewusste und vorbereitete Provokation“ vor. Der Vorfall könne „ernsthafteste Folgen“ haben, legte das russische Außenministerium nach. Der britischen Botschafterin in der Hauptstadt Moskau sei eine scharfe Protestnote übergeben worden.

Auch auf der Insel hagelte es Kritik an der Gegenseite. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Parlament, Tom Tugendhat, nannte das russische Vorgehen „kriminell“. Tugendhat: „Sie sind wie Gorillas, die sich auf die Brust klopfen und vorgeben, etwas zu tun.“

Die Beziehung zwischen dem Vereinigten Königreich und Russland ist seit Jahren frostig. Zuletzt hatten beide Seiten aber Gesprächsbereitschaft signalisiert, die nun aber wohl in weite Ferne rückt. (cg)