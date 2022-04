Stichwahl zwischen Macron und Le Pen: Wann kommen erste Hochrechnungen und das Ergebnis?

Das Rennen ist am Ende länger und spannender geworden, als mancher zunächst erwartete: Hier finden Sie die aktuellen Hochrechnungen und Ergebnisse der Frankreich-Wahl 2022.

Frankreich-Wahl 2022: Dieser News-Ticker zu neuesten Hochrechnungen wird fortlaufend aktualisiert.

In der Stichwahl kämpfen Emmanuel Macron und Marine Le Pen um die französische Präsidentschaft.

Die Wahllokale schließen um 20 Uhr – erste Befragungen zum Abstimmungsverhalten gibt es von dort.

Paris/München - Die Finalisten heißen der Mitte-Politiker Emmanuel Macron* und die Rechtspopulistin Marine Le Pen*. Macron war jetzt schon fünf Jahre lang französischer Präsident und hatte dabei mit den Massenprotesten der „Gelbwesten“ und der Corona-Pandemie zu tun.

Eine mögliche Nachfolgerin Le Pen hätte nicht weniger politische Aufgaben. Ukraine-Krieg, Klimakrise und Gas- und Strompreise sind nur ein paar Stichworte. Viele Wahlberechtigte wollen aber keinem der beiden ihre Stimme geben – um diese buhlten Macron und Le Pen.

Zwar hat Macron mit 28 Prozent im ersten Durchgang trotzdem gute Chancen, sich am Ende gegen Le Pen - mit 23 Prozent im ersten Durchgang - durchzusetzen. Aber sein zweites Mandat dürfte schwieriger werden - vor allem, wenn seine Regierungsmehrheit bei den Parlamentswahlen im Juni schwindet.

Frankreich-Stichwahl live: Wann kommen erste Hochrechnungen und das Ergebnis?

Im TV-Duell mit Le Pen schlug sich der Amtsinhaber gut, den Umfragen nach. Das muss ab nichts für den Stichwahl-Sonntag am 24. April heißen. Es ist der zweite Durchgang der Präsidentschaftswahl.

Am Sonntag haben die Wahllokale von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Interessant dabei: Die Wahlberechtigten dürfen nur vor Ort abstimmen. Eine Briefwahl ist aus Angst vor Manipulation nicht erlaubt.

Ab 20 Uhr wird es dann spannend, denn dann werden die abgegebenen Stimmen ausgezählt und erste Hochrechnungen veröffentlicht. Nachwahlbefragungen unter den Menschen in den Wahllokalen sind auch üblich. Das neue Oberhaupt der französischen Politik wird erfahrungsgemäß aber erst einen Tag später, also diesmal am 25. April feststehen.

Frankreich-Wahl 2022 live: Einfluss der ersten Hochrechnungen - News zum Ergebnis aktuell

Die ersten Hochrechnungen spielten dennoch schon am 10. April, dem Tag des ersten Wahlgangs, eine Rolle. Unmittelbar nach der Bekanntgabe gaben bereits drei ausgeschiedene Kandidaten ihre Wahlempfehlung ab: sowohl der Grüne Yannick Jadot als auch die Sozialistin Anne Hidalgo und der Kommunist Fabien Roussel sprachen sich einmütig für Amtsinhaber Macron aus.

Über die aktuellen Entwicklungen halten wir Sie am 24. April in unserem am Live-Ticker zur Frankreich-Wahl 2022 auf dem Laufenden. Dabei wird wiederum Le Pen auf die Stimmen des rechtsextremen Politik-Neulings Eric Zemmour hoffen. (AFP/dpa/frs) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA