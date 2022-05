Landtagswahl in NRW: Erste Hochrechnungen und Prognosen ab Sonntag

Von: Magdalena Fürthauer

In NRW dürfte bei den Landtagswahlen am Sonntag ein Kopf-an-Kopf-Rennen bevorstehen. © IMAGO/Malte Ossowski/SVEN SIMON

In Nordrhein-Westfalen wird am Sonntag den 15. Mai 2022 ein neuer Landtag gewählt. Erste Hochrechnungen und Prognosen werden mit Spannung erwartet.

Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen: Am 15. Mai 2022 wird zu den Wahlurnen gebeten.

Offizielle Ergebnisse gibt es ab Sonntag, eine Umfrage sieht jedoch die CDU knapp vorne.

Dieser News-Ticker den Hochrechnungen und Prognosen der Landtagswahl in NRW 2022 wird laufend aktualisiert.

Düsseldorf - Am Sonntag den 15. Mai ist es so weit, die Landtagswahl in NRW findet statt. Rund 13,2 Millionen Menschen dürfen dabei ihre Stimme abgeben, ob vorab per Briefwahl oder direkt vor Ort mit dem Stimmzettel an der Wahlurne. Die erste offizielle Hochrechnung zum Wahlausgang wird am Sonntag gegen 18.30 Uhr erwartet. Erste Prognosen basierend auf repräsentativen Umfragen könnten hingegen schon im Laufe des Tages eintreffen.

Hochrechnungen und Prognose zur Landtagswahl NRW: Umfrage sieht CDU vor SPD

Wie es in dem jahrelang von Armin Laschet regierten Bundesland ab Sonntag weitergeht, ist noch unklar. Umfragen deuten jedoch ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem CDU-Spitzenkandidaten Hendrik Wüst und seinem Opponenten Thomas Kutschaty (SPD) an. In einer Umfrage des Instituts Insa wird der CDU sogar ein leichter Vorsprung prognostiziert. Demnach soll sie am Sonntag auf 32 Prozent der Stimmen kommen, die SPD hingegen auf 28 Prozent. Ein solches Ergebnis wäre etwas besser für die CDU, als es vorherige Umfragen hatten glauben lassen.

Partei CDU SPD FDP Grüne AfD Umfrageergebnisse 2022 32 Prozent 28 Prozent 8 Prozent 16 Prozent 7 Prozent Landtagswahl 2017 33 Prozent 31,2 Prozent 12,6 Prozent 6,4 Prozent 7,4 Prozent Spitzenkandidat 2022 Hendrik Wüst Thomas Kutschaty Joachim Stamp Mona Neubaur Martin Vincentz

Die Zustimmungswerte der anderen Parteien und Kandidaten in NRW bleiben in dieser Insa-Umfrage unverändert: Die Grünen dürften demnach mit 16 Prozent auf Platz drei landen, die FDP kommt auf acht Prozent, die AfD auf sieben. Die Linke würde mit drei Prozent an der Fünfprozenthürde scheitern.

Video: Was Sie zur Landtagswahl in NRW 2022 wissen müssen

Landtagswahl NRW: Hochrechnungen und Prognosen am Sonntag

Welche Partei somit den künftigen Ministerpräsidenten stellen wird, ist noch unklar. Die derzeitige schwarz-gelbe Regierungskoalition hätte jedoch laut der Umfrage keine Mehrheit mehr. Aufschluss darüber dürften die ersten Prognosen am Sonntag bieten. Bei einer Prognose handelt es sich übrigens um eine Nachwahlbefragung, die dann nach statistischen Merkmalen auf alle Wahlberechtigten umgemünzt wird. Eine Hochrechnung hingegen bezieht sich auf die ersten Ergebnisse aus einzelnen Wahlkreisen und kann daher erst nach Wahlschluss erstellt werden.

Das Ergebnis der Landtagswahl in NRW darf also mit Spannung erwartet werden. Wahlkampfschluss bildeten die letzten Kundgebungen der Spitzenkandidaten am Freitag, unter anderem in Köln, Bonn und Düsseldorf. Unterstützt wurden sie dabei von den bundesweiten Spitzen ihrer Parteien. (mef/afp/dpa)