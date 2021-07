Nach Hochwasser-Katastrophe: Grüne fordern Milliarden-Fonds für die Klimavorsorge

Um „späteres Unglück“ zu vermeiden

Die Grünen fordern in einem Impulspapier mehrere Milliarden Euro für die Vermeidung von weiteren Katastrophen durch den Klimawandel.

Berlin - Die Hochwasserkatastrophe zerstörte Häuser, Leben und Existenzen, aber mancherorts öffnete sie auch Augen. Für Solidarität und Gemeinschaft inmitten von Not, aber auch dafür, wie eine Zukunft inmitten einer Klimakrise aussehen könnte. So geschehen auch bei den Grünen. Die Partei- und Fraktionsspitze reagierte mit einem Impulspapier, in dem sie die Katastrophe als ein Fenster, „durch das wir auf unsere Zukunft schauen“ bezeichnete. Die Forderung: Ein 25-Milliarden-Euro-Fonds für die Klimavorsorge.

Klimavorsorge: 25 Milliarden Euro für die Vermeidung von „Unglück“

Das Papier, das der Süddeutschen Zeitung vorliegt, wurde von Parteichef Robert Habeck, Fraktionschef Anton Hofreiter und Fraktionsvize Oliver Krischer erarbeitet. Mithilfe des Fonds soll „späteres Unglück“ vermieden werden - dazu gehöre die Finanzierung von Maßnahmen des Hochwasserschutzes, wie der Umbau der Kanalisation sowie die Finanzierung von steuerlichen Anreizen und Förderungen zum Bau von widerstandsfähigen Häusern. „Es geht um nicht weniger als ein umfassendes Modernisierungsprogramm für unsere Infrastrukturen, Städte und Dörfer“, so die Grünen.

Dazu sei ein Klimavorsorge-Gesetz geplant, welches die Zusammenarbeit von Bund und Ländern im Kampf gegen Klimaschäden neu regeln soll. Demnach soll der Bund die Kommunen über zehn Jahre hinweg bei der Klimavorsorge unterstützen. Außerdem sollen regionale Folgen der Erderwärmung mit Hilfe der Daten von Ländern und Kommunen erfasst und gebündelt werden. In die bisherigen Einschätzungen von potentiellen Hochwassergefahren sollen sowohl Extremwetterlagen als auch das Versagen von Dämmen oder Rückhaltebecken mit einberechnet werden.

Grüne Hochwasserpolitik: Präventionsmaßnahmen für Stadt und Land

Die Autoren des Papiers fordern zudem eine „vorsorgende“ Hochwasserpolitik, die das Wasser in der Landschaft hält: „Wo Wasser natürlich versickern kann und gespeichert wird, wo Bäche und Flüsse frei fließen, wo es noch funktionierende Moorböden gibt, können Überflutungen und Flutkatastrophen abgeschwächt werden.“ Auch die Städte werden in dem Papier erwähnt. Sie sollen durch ein Ausbau von Stadtgrün und Wasserfläche wieder heruntergekühlt werden. So viel zu den Präventionsmaßnahmen, zum Klimaschutz selbst wollen die Grünen kommende Woche ein Sofortprogramm vorlegen. (AFP/leb)

