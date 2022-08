Höchste Sicherheitsstufe: Lauterbach bekommt regelmäßig Morddrohungen

Teilen

Karl Lauterbach © IMAGO / Political-Moments

Laut Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) werden regelmäßig Morddrohungen gegen ihn erhoben.

Berlin in Deutschland - "Jeden Tag wird in den sozialen Netzwerken zu Gewalt gegen mich aufgerufen", sagte der SPD-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe vom Mittwoch. "Leute rufen regelmäßig - teilweise sogar mit Klarnamen - zu meiner Ermordung auf." Er werde deswegen besonders gut geschützt. "Ich erfahre ungefähr die höchste Sicherheitsstufe, die es für Politiker in Deutschland überhaupt gibt."

Lauterbach sagte, er fahre "immer mit zwei gepanzerten Fahrzeugen vor". Der SPD-Politiker fügte hinzu: "Das gab es für einen Gesundheitsminister wahrscheinlich noch nie."

Mit Blick auf die österreichische Ärztin, die sich vor wenigen Tagen das Leben genommen hatte, sagte er weiter: "Die österreichische Kollegin dagegen musste den Schutz selbst bezahlen und konnte sich das nicht mehr leisten." Er verachte und verabscheue die Hetzer im Netz, die diese Frau in den Tod getrieben hätten. "Exponierte Ärztinnen und Ärzte müssen von den Bundesländern ausreichend geschützt werden", forderte Lauterbach.



Die österreichische Impfärztin Lisa-Maria K. war am Freitag tot in ihrer Praxis im Bezirk Vöcklabruck aufgefunden worden. Sie hatte unter anderem auf ihrer Webseite von monatelangen Einschüchterungen bis hin zu Morddrohungen "aus der Covid-Maßnahmen- und Impfgegnerszene" berichtet - und schließlich unter Berufung darauf ihre Praxis geschlossen. cha/mt

Nach Suizid von österreichischer Impfärztin Ermittlungen in München



Im Fall des Suizids der von Impfgegnern bedrohten österreichischen Impfärztin Lisa-Maria K. hat die Staatsanwaltschaft München II Ermittlungen gegen einen Mann aus Oberbayern aufgenommen. "Die Staatsanwaltschaft München II führt ein Ermittlungsverfahren gegen eine männliche Person wegen des Verdachts der Beleidigung und Bedrohung - die Ermittlungen dauern an", sagte eine Sprecherin der Ermittlungsbehörde am Mittwoch auf Anfrage. Weitere Details wollte sie nicht nennen.



Die Sprecherin bestätigte damit einen Bericht der Mediengruppe Bayern vom Mittwoch. Der Mediengruppe zufolge soll der Mann der 36 Jahre alten K. mit Folter und Mord gedroht haben. Daneben erging auch eine Anzeige in Berlin, wie die Zeitungen unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft im österreichischen Wels berichteten.



K. war am Freitag tot in ihrer Praxis im Bezirk Vöcklabruck aufgefunden worden. Sie hatte unter anderem auf ihrer Webseite von monatelangen Einschüchterungen bis hin zu Morddrohungen "aus der Covid-Maßnahmen- und Impfgegnerszene" berichtet - und schließlich unter Berufung darauf ihre Praxis geschlossen.



Arbeitsbedingungen, "wie wir sie die letzten Monate erlebt haben", seien niemandem zuzumuten, hatte K. Ende Juni zur Begründung bei Twitter geschrieben. Sie stand Berichten zufolge über längere Zeit unter Polizeischutz. ran/cfm