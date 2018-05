„Höchster Nachholbedarf“: Von der Leyen will offenbar die Bundeswehr umbauen

Dann fangen wird doch ganz oben an und wechseln primär die sog. Verteidigungsministerin aus.

Das Gleichnis vom Fisch will ich diesen nicht antun.

Merkel macht sich einer Dienstpflichtverletzung schuldig, wenn sie dies nach diesem Dauerdesaster immer noch wegsieht und durch ihre Handraute sausen lässt.

Die Frauen und Männer die Dienst tun, bis rauf zur Generalität, haben mehr Respekt und Sachverstand verdient, denn es hängen auch an jeder Fehlentscheidung, jeder Panne, jedem Nichtstun, unter Umständen auch Menschenleben daran.

Fast ganz Deutschland fühlt sich doch durch diese Ministerin in seiner Tradition, seiner Ehre, dem Kodex der einstigen Bundeswehr, der Wehrpflichtarmee beraubt.

Die von den Laien hat dieses Fass ohne Boden nochmal bis in die Unerträglichkeit potenziert.

Der Koalitionspartner SPD, mit ihrem Wehrbeauftragten Dr. Bartels sind kein Jota besser.

Veruntreuung von Steuergeld gehört auch auf die Agenda der Prüfinstanzen.

Ein Neuanfang muss hier ganz oben, an der vermeintlichen Spitze beginnen, denn es geht nicht nur um das Gerät, dessen Beschaffung und der unterirdische Zustand wohl in der Welt einmalig ist.

Die Frau konnte und kann es einfach nicht und dies ist das Einzige, was wirklich logisch ist.