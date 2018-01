Hofreiter schließt Schwarz-Grün in Bayern nicht aus

Es wird heißer: Der Grünen-Fraktionschef im Bundestag, Anton Hofreiter, hat eine schwarz-grüne Koalition in Bayern nach der Landtagswahl im Herbst nicht ausgeschlossen.

"Wir haben in den Jamaika-Sondierungen bewiesen, dass wir an notwendigen Stellen kompromissbereit sind", sagte Hofreiter am Donnerstag im Bayerischen Rundfunk. Allerdings sei dafür auch von der CSU Entgegenkommen nötig.

"Wenn die weiter von konservativer Revolution faseln, was ein Begriff aus dem ganz, ganz rechten Lager ist, dann wird es natürlich ganz schwierig."

Einer am Mittwoch veröffentlichten Umfrage des Bayerischen Rundfunks zufolge hätte eine schwarz-grüne Landesregierung nach der Landtagswahl im Oktober derzeit mit 46 Prozent die größte Zustimmung in der bayerischen Bevölkerung. Laut der Erhebung sind die derzeit allein regierenden Christsozialen künftig auf einen Koalitionspartner angewiesen.

afp