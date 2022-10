Hohe Kosten für Pflege und Energie: Steinmeier fordert mehr Unterstützung für Ältere

Teilen

Frank-Walter Steinmeier © IMAGO/Chris Emil Janssen

Aufgrund der hohen Kosten für Pflege und Energie hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Hilfe für ältere Menschen angemahnt.

Berlin in Deutschland - In einer Videobotschaft zum 60-jährigen Bestehen des Kuratoriums Deutsche Altershilfe sagte Steinmeier am Donnerstag, die höheren Pflegekosten könnten nicht allein von älteren Menschen getragen werden - insbesondere, wenn die Aufwendungen „für die Lebenshaltung angesichts der Energiekrise enorm steigen“.

Hier sei die Politik gefordert, „nach würdevollen Lösungen zu suchen“, sagte Steinmeier weiter. Aber auch für alte Menschen, die selbständig zuhause leben, gebe es genug zu tun. „Würde im Alter bedeutet nämlich auch, dass diese Menschen in unserer Gesellschaft nicht unsichtbar werden dürfen, dass sie nicht vereinsamen, weil sie mit niemandem Kontakt haben oder ihre Wohnungen nicht mehr verlassen können.“ Der Bundespräsident begrüßte in diesem Zusammenhang Initiativen, die sich darum kümmerten.



„Ob wir in unserer Gesellschaft über Anstand und Herzenswärme verfügen, ob wir solidarisch sind, das zeigt sich daran, wie wir mit der älteren Generation umgehen.“ Darum, sie nicht alleine zu lassen, werde es auch gehen, „wenn alte Menschen in diesem Winter die Auswirkungen von Russlands Krieg in der Ukraine bei Strom- und Heizungskosten zu spüren bekommen“.

Steinmeier lobte ausdrücklich die Arbeit des Kuratoriums Deutsche Altershilfe als „besonders wertvoll“. Die Organisation wurde vor 60 Jahren von Bundespräsident Heinrich Lübke und seiner Frau Wilhelmine gegründet. Sie setzt sich für ein selbstbestimmtes Leben und die gesellschaftliche Teilhabe älterer Menschen ein. jp/mt

Dezember-Einmalzahlung für Gas-Kunden soll Entlastung in Milliardenhöhe bringen



Die Bundesregierung hat die Einmalzahlung für Gas- und Fernwärmekunden im Dezember auf den Weg gebracht. Private und gewerbliche Verbraucher sollen nach Angaben aus Regierungskreisen vom Donnerstag durch die staatliche Übernahme der Abschlagzahlungen „im höheren einstelligen Milliardenbereich“ entlastet werden. Der Gesetzentwurf befindet sich jetzt in der Ressortabstimmung und soll am 2. November vom Kabinett beschlossen werden.



Die Einmalzahlung im Dezember war von einer durch die Bundesregierung eingesetzten Expertenkommission vorgeschlagen worden. Sie soll die Zeit bis zur geplanten Einführung einer Gaspreisbremse im März überbrücken. Für deren Umsetzung benötigen die Energieversorger wegen der Umstellung von IT-Systemen mehrere Monate Zeit.



Durch die Bezugnahme auf die Dezemberkosten würden die „teils erheblichen Preisanstiege zum Ende des Jahres 2022 zugunsten der Letztverbraucher berücksichtigt“, hieß es aus Regierungskreisen. Da die zur genauen Berechnung des Entlastungsbetrags benötigten Informationen oft nicht sofort vorlägen, entfalle „als vorläufige Maßnahme die Pflicht zum Leisten der Abschlags- oder Vorauszahlung“.



Ein genauer Abgleich mit dem Entlastungsbetrag könne dann über die nächste Rechnung erfolgen. Bei Fernwärme entspricht die Entlastung den Angaben zufolge dem Betrag der September-Rechnung zuzüglich einem Anpassungsfaktor, der die Preissteigerungen bis Dezember abbilden soll.



Bei Mietern soll die Entlastung in der Regel mit der nächsten jährlichen Heizkostenabrechnung erfolgen, die 2023 vom Vermieter erstellt wird. Denn derzeit zahlten viele Mietende noch vergleichsweise moderate Abschläge, die auf den Preisen und Verbräuchen des Vorjahres basierten. Mit der Regelung profitierten Mieterinnen und Mieter „von der Entlastung zu dem Zeitpunkt, wo sie besonders intensiv belastet werden“, hieß es. Vermieter sind aber verpflichtet, die Mieter bereits im Dezember über die geschätzte Höhe der Gutschrift zu informieren. mt/pe