Holocaust-Eklat: Scholz telefoniert mit Israels Regierungschef - FDP-Politiker fordert Konsequenzen

Palästinenserpräsident Mahmud Abbas © IMAGO/Jürgen Heinrich

Nach Abbas‘ Holocaust-Äußerungen telefonierte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit dem israelischen Regierungschef Jair Lapid und FDP-Fraktionsvize Graf fordert Konsequenzen.

Tel Aviv - Der Kanzler habe zu Beginn des Gesprächs die Äußerungen von Abbas erneut zurückgewiesen und verurteilt, teilte Lapids Büro am Donnerstag nach dem Gespräch mit. Scholz sei es demnach wichtig gewesen, dies persönlich und öffentlich klarzustellen. Lapid ist selbst Sohn eines Holocaust-Überlebenden.

Beide betonten nach israelischen Angaben die Bedeutung der Beziehungen zwischen Israel und Deutschland und vereinbarten, die Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen fortzusetzen. Zudem sei ein baldiges Treffen geplant. Nähere Angaben zu einem möglichen Zeitpunkt wurden nicht gemacht.

Abbas hatte Israel am Dienstag bei einem Besuch in Berlin vielfachen «Holocaust» an den Palästinensern vorgeworfen und damit Empörung ausgelöst. «Israel hat seit 1947 bis zum heutigen Tag 50 Massaker in 50 palästinensischen Orten begangen», sagte Abbas bei einer Pressekonferenz mit Bundeskanzler Scholz und fügte hinzu: «50 Massaker, 50 Holocausts.» Der Kanzler erwiderte darauf in der Pressekonferenz nichts und distanzierte sich erst später deutlich von den Äußerungen. Dass Scholz der Aussage nicht sofort widersprach, wurde vielfach kritisiert.

FDP-Politiker fordert Konsequenzen nach Holocaust-Eklat von Palästinenserpräsident Mahmud Abbas

Der FDP-Fraktionsvize Alexander Graf Lambsdorff hat nach den umstrittenen Holocaust-Äußerungen des palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas Konsequenzen gefordert. «Wir sollten den deutschen Vertreter aus Ramallah nach Berlin beordern, um zu beraten, welche Maßnahmen jetzt ergriffen werden können», sagte Lambsdorff am Donnerstag in der Sendung «Frühstart» von RTL/ntv.

Bei dem Terroranschlag auf die israelische Olympiamannschaft 1972 in München seien elf völlig unschuldige Sportler von palästinensischen Terroristen umgebracht worden. «Und anstatt sich dafür zu entschuldigen und zu sagen, dass das kein Mittel der Politik mehr ist, geht er mit diesem wirklich völlig inakzeptablen Vergleich los. Ich glaube, wir müssen da Konsequenzen ziehen», kritisierte der FDP-Politiker weiter.

Lambsdorff nahm den Bundeskanzler aber in Schutz. «Die Mikros waren schon aus und die beiden waren ganz klar auf der letzten Frage. Insofern war das nicht gut, das ist gar keine Frage. Aber es ist keine deutsche Diskussion, sondern es ist eine Diskussion der Palästinenser, der Israelis, der Situation im Nahen Osten.» (dpa)