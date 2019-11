Proteste in Hongkong: USA stellt sich auf Seite von Demonstranten - Peking droht

Die Proteste in Hongkong eskalieren weiter. Demonstranten und Polizei liefern sich heftige Gefechte um die besetzte Universität. Hilferufe auf Twitter.

Bei heftigen Protesten in Hongkong gab es Festnahmen und Verletzte .

gab es . Demonstranten haben eine Universitä t besetz t und Brandsätze gelegt.

haben eine t und Brandsätze gelegt. Die Auseinandersetzungen eskalieren, die Angst vor einem Bür gerkrieg nimmt zu.

Update vom 20. November, 13.04 Uhr: Nachdem sich in Hongkong rund 100 Studenten in einer von der Polizei belagerten Universität verbarrikadiert haben, scheint sich die Lage auch weiterhin nicht zu entspannen. Inmitten der eskalierenden Auseinandersetzungen springt der US-Senat der Demokratiebewegung nun zur Seite - was in Peking auf Empörung stößt.

USA und Hongkong: China warnt vor „Gegenmaßnahmen“

Die Beziehung zwischen den USA und Peking ist belastet, der Vorstoß des US-Senats, sich hinter die Demonstranten in Hongkong zu stellen, stieß in China ebenfalls nicht auf Freude. Aus Protest wurde der US-Geschäftsträger in Peking ins chinesische Außenministerium einbestellt.

Bei der Einbestellung des Amtsträgers aus den USA übermittelte Vizeaußenminister Ma Zhaoxu Chinas Verärgerung. Hongkong sei eine „innere Angelegenheit“, in die sich niemand einmischen dürfe. Ma Zhaoxu forderte die US-Regierung auf, „wirksame Maßnahmen“ zu ergreifen, um zu verhindern, dass die beschlossenen Entwürfe in Gesetze umgewandelt werden. Ansonsten werde China „Gegenmaßnahmen“ ergreifen. Die USA müssten die „Konsequenzen“ tragen, sagte Ma Zhaoxu.

US-Senat stimmt für „Menschenrechts- und Demokratieverordnung“ zu Hongkong

Konkret stimmte der US-Senat für eine „Menschenrechts- und Demokratieverordnung“ zu Hongkong, die auch mögliche wirtschaftliche Sanktionen androht. Der Entwurf sieht auch vor, dass US-Präsident Donald Trump Sanktionen gegen Personen verhängt, die für schwere Menschenrechtsverletzungen in Hongkong verantwortlich gemacht werden.

Zudem will der Senat den Export von Tränengas, Gummigeschossen, Wasserwerfern und Handschellen an Hongkongs Polizei untersagen. Der Beschluss gibt jährliche Berichte des Außenministeriums an den Kongress vor, ob Hongkong noch ausreichend autonom von China ist, um eine bevorzugte Behandlung in Wirtschafts- und Handelsfragen zu rechtfertigen. Bürgerrechte sollen besonders berücksichtigt werden.

+ Ein von Demonstranten gelegtes Feuer brennt auf dem Campus der Polytechnischen Universität in Kowloon. © dpa / Ng Han Guan

Proteste in Hongkong: Minderjährige festgenommen - Regierungschefin mit klarer Aussage

Update vom 19. November, 6.52 Uhr: Bei den Unruhen in Hongkong haben sich schätzungsweise noch rund 100 Studenten in einer von der Polizei belagerten Universität verbarrikadiert. Regierungschefin Carrie Lam sagte am Dienstag vor der Presse, die Sicherheitskräfte wollten die „Zwischenfälle“ an der Polytechnischen Hochschule friedlich lösen. Rund 600 Studenten hätten das Universitätsgelände im Stadtviertel Hung Hom verlassen. Rund 200 von ihnen seien unter 18 Jahre alt gewesen. Wie viele festgenommen wurden, sagte Lam nicht.

Viele der jüngeren Demonstranten waren über Nacht von einer vermittelnden Gruppe von Mittelschuldirektoren und prominenten Persönlichkeiten vom Campus geführt worden. Die Minderjährigen konnten nach Hause gehen, nachdem ihre Personalien von der Polizei aufgenommen worden waren. Regierungschefin Lam forderte die verbliebenen Studenten in der Hochschule auf, sich zu ergeben.

Die gewalttätigen Proteste in der chinesischen Sonderverwaltungsregion hatten bis in die Nacht angedauert. Schon seit fünf Monaten laufen die Demonstrationen gegen die Regierung, gegen das als brutal empfundene Vorgehen der Hongkonger Polizei und gegen den wachsenden Einfluss der kommunistischen Pekinger Führung. Wegen der Unruhen blieben am Dienstag auch die Schulen und Kindergärten weiter geschlossen.

Hongkong: Demonstranten in brennender Uni in gefangen - Aktivist: „Die Zeit läuft ab“

Update vom 18. November, 12.45 Uhr: Bei den Protesten in Hongkong richten sich nun alle Augen auf die besetzte Polytechnische Universität. Die Lage spitzt sich zu. Bei Demonstranten, Bürgern und auch der Polizei wächst die Angst von einem Bürgerkrieg.

Videos, die im Netz kursieren, zeigen, dass Demonstranten wie Polizei Gewalt anwenden, es ist zu sehen, wie die Universität und Polizeiautos brennen, Explosionen sind zu hören. Laut bild.de versuchte die Polizei die Uni mit scharfer Munition zu stürmen. Die Besetzer wehrten sich mit Molotowcocktails, Pfeil und Bogen. Der Aktivist Joshua Wong veröffentlicht auf Twitter einen kurzen Brandbrief.

„Die Zeit läuft ab“, schreibt er. Die Demonstranten in der Universität hätten keine Lebensmittel und medizinische Reserven mehr. „Wird die Welt einem Blutbad zuschauen oder das skrupellose Regime stoppen?!“ Gegenüber bild.de habe er gesagt: „Es reicht nicht mehr, dass Deutschland die Lage verurteilt, es muss knallharte Sanktionen geben.“

TIME IS RUNNING OUT. #SOSHK Listen to urgent cry of protestors in #PolyU! Running out of food & medical supply, starving & injured protestors counting down to confront #hkpolice bullets with bare hands. Is the world going to witness bloody crackdown w/o stopping ruthless regime? pic.twitter.com/szkxxICLDF — Joshua Wong 黃之鋒 (@joshuawongcf) 18 November 2019

Aufmarsch von Soldaten: China demonstriert in Hongkong Macht

Update vom 18. November, 10.10 Uhr: Eine Machtdemonstration oder ein Zeichen von Hilfsbereitschaft? China hält sich alles andere als zurück in dem Konflikt, den seine Einflussnahme auf Hongkong ausgelöst hat. Starke Kritik rief ein Einsatz chinesischer Soldaten am Samstag hervor.

Dutzende Soldaten in einheitlicher Sportkleidung und mit Bürstenhaarschnitt waren überraschend ausgerückt, um nach den gravierenden Protesten der vergangenen Woche Trümmer und Steine von den Straßen zu räumen. Experten bewerten den kurzzeitigen Auftritt der Soldaten in der chinesischen Sonderverwaltungszone als subtile Machtdemonstration Pekings.

Hongkong: Chinesische Soldaten im Alleingang in Hongkongs Straßen

Laut der Verfassung von Hongkong dürfen die in der Sonderverwaltungszone stationierten chinesischen Soldaten die Kaserne nicht verlassen. Gemäß Artikel 14 kann die Hongkonger Regierung sie jedoch um Unterstützung bitten, wenn die öffentliche Ordnung in Gefahr ist.

Am Samstag war das aber nicht der Fall. Ein Sprecher der Hongkonger Regierung sagte, die Hilfe der Soldaten sei nicht angefordert worden. Die Kaserne habe die Aufräumaktion von sich aus gestartet. Das letzte Mal verließen die Soldaten ihre Kaserne 2018, um bei den Aufräumarbeiten nach einem Taifun zu helfen.

Gemäß Artikel 18 der Hongkonger Verfassung kann die Zentralregierung in Peking die Hongkonger Gesetzgebung aussetzen, wenn ein kriegerischer Zustand oder Unruhen die nationale Sicherheit oder Einheit bedrohen. Bisher hat die chinesische Regierung das nicht getan. Aber die Töne, die China anschlägt, werden schärfer.

Hongkong: China droht Demonstranten mit zunehmender Schärfe

Ein Sprecher des chinesischen Verteidigungsministeriums sagte am Montag am Rande einer Sicherheitskonferenz in Bangkok über die Aufräumaktion am Wochenende, die Soldaten hätten Bewohnern beim Freiräumen von Straßen nahe der Hongkonger Kaserne der Volksbefreiungsarmee geholfen. Die Hongkonger hätten die Hilfe der Soldaten begrüßt.

Er bestätigte auch, die Beendigung der Gewalt und die Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung seien derzeit die dringlichste Aufgabe in Hongkong. Damit bekräftigte er die Tendenz der chinesischen Regierung. Die warnte die Protestbewegung in Hongkong zuletzt in immer drastischeren Worten vor einer Eskalation. Warnende Worte richtete er auch an die USA. Die chinesische Regierung verdächtigt sie laut einem Bericht der South China Morning Post als einen Drahtzieher der Proteste.

Hongkonger Gericht beurteilt Vermummungsverbot als verfassungswidrig

Update vom 18. November, 08.40 Uhr: Die Polizei in Hongkong ist am Montag erneut mit Tränengas und Schlagstöcken gegen Demonstranten vorgegangen. Radikale Aktivisten hatten im Stadtviertel Tsim Sha Tsui in Kowloon neue Straßenbarrikaden gebaut und mit Steinen geworfen. Es gab wieder Festnahmen. Ein Großaufgebot von Sicherheitskräften war mobilisiert worden, während die gewalttätigen Proteste andauerten.

Hunderte Studenten verschanzten sich nach Angaben des öffentlichen Rundfunks RTHK weiter in der Polytechnischen Universität, wo es in der Nacht schwere Auseinandersetzungen gegeben hatte. Die Polizei hatte die Demonstranten aufgefordert, das Gelände friedlich zu verlassen.

ABC-Korrespondent Bill Birtles fasst die Lage am Morgen über Twitter zusammen. Ein Video zeigt, aufgerissene Straßen, Schutt und Feuer. „Die Universität brennt“, schreibt er. „Fast minütlich Explosionen.“ Etwa hundert Demonstranten seien im Gebäude.

Morning has broken in #HongKong at Poly U and it’s an awful start - at least hundreds of students are inside that campus... which is on fire. Small explosions every minute. The middle of the campus is quite open so hopefully students can take refuge there pic.twitter.com/4wb95bRUh4 — Bill Birtles (@billbirtles) 18 November 2019

Nach Vermittlungsbemühungen der Hochschulleitung hätten rund 70 bis 100 Studenten versucht, die Universität zu verlassen, seien aber wieder in das Gebäude geflüchtet, weil die Polizei Tränengas gegen sie eingesetzt habe, berichtete die Studentenvereinigung. Auch befürchteten viele, festgenommen zu werden.

In einer überraschenden Wende verwarf ein Gericht in Hongkong das derzeitige Vermummungsverbot als verfassungswidrig. Das Anfang Oktober in einem Rückgriff auf koloniales Notstandsrecht verhängte Verbot von Maskierungen verstoße gegen das Grundgesetz der chinesischen Sonderverwaltungsregion, befand das Gericht. Die Beschränkungen der Persönlichkeitsrechte gingen weiter als notwendig.

Explosionen und Gewalt in Hongkong: Proteste eskalieren weiter - Polizei schießt auf Demonstranten

Update vom 18. November: Aktivisten der Demokratiebewegung in Hongkong haben am Montag den Eingang der von ihnen besetzten Polytechnischen Universität in Brand gesetzt, um einen Polizeieinsatz zu verhindern. Die Sicherheitskräfte setzten nach eigenen Angaben scharfe Munition ein.

Nach Angriffen mit Pfeil und Bogen, Molotowcocktails und Steinschleudern hatte die Polizei zuvor mit einem solchen Vorgehen gedroht. Demokratie-Aktivist Joshua Wong rechtfertigte unterdessen Gewalt durch Demonstranten in der chinesischen Sonderverwaltungszone.

Er dokumentiert nahezu fortlaufend die Ereignisse in Hongkong. Mit einem Foto zeigt er auf Twitter, wie eine Gruppe Protestanten dürftig hinter Regenschirmen verschanzt versucht, die Polizeilinie zu durchbrechen und den Besetzern der Polytechnischen Universität zu Hilfe zu kommen. Die Polizei habe sogar Sanitäter festgenommen, berichtet er.

A group of protesters attempted to break through from #PolyU campus, in vain. Police arrested some (including firstaid) as they retreated. #PoliceBrutalityHK pic.twitter.com/u6rUFD3syD — Joshua Wong 黃之鋒 (@joshuawongcf) 18 November 2019

Hongkong: Polizei feuert scharfe Munition ab

Wie Journalisten der Nachrichtenagentur AFP berichteten, kam es am Montagmorgen zu mehreren lauten Explosionen. Danach habe es einen Brand am Eingang der Hongkonger Polytechnischen Universität (PolyU) auf der Halbinsel Kowloon gegeben, der wohl zur Abwehr der Polizeikräfte dienen sollte, die den von Demonstranten belagerten Campus betreten wollten. Die Polizei gab an, in den frühen Morgenstunden scharfe Munition nahe der PolyU abgefeuert zu haben, wobei jedoch niemand getroffen worden sein soll.

Die Sicherheitskräfte hatten am Sonntag angekündigt, mit scharfer Munition auf Aktivisten zu schießen. "Wenn sie mit solchen gefährlichen Aktionen fortfahren, haben wir keine andere Wahl als ein Mindestmaß an Gewalt anzuwenden, darunter scharfe Munition, um zurückzuschießen", schrieb Polizeisprecher Louis Lau in einem Facebook-Beitrag. Bei den Protesten in den vergangenen Wochen hatten Polizisten bereits in drei Situationen scharf geschossen - allerdings ohne Vorwarnung.

Chaos in Hongkong: Neue Form der Gewalt - Polizei setzt auf „scharfe Munition, um zurückzuschießen“

Update vom 17. November: Nach Angriffen mit Pfeil und Bogen, Molotowcocktails und Steinschleudern hat die Polizei in Hongkong den Aktivisten der Demokratiebewegung erstmals mit dem Einsatz scharfer Munition gedroht. „Wenn sie mit solchen gefährlichen Aktionen fortfahren, haben wir keine andere Wahl als ein Mindestmaß an Gewalt anzuwenden, darunter scharfe Munition, um zurückzuschießen“, sagte Polizeisprecher Louis Lau am Sonntag in einem Facebook-Beitrag.

Chaos in Hongkong: „Zielen Sie direkt auf das Regime“

„Ich warne die Aufrührer davor, Brandbomben, Pfeile, Autos oder andere tödliche Waffen für Angriffe auf Polizeibeamte zu nutzen“, sagte der Polizeisprecher. Bei den Protesten in den vergangenen Wochen hatten Polizisten bereits in drei Situationen scharf geschossen - allerdings ohne Vorwarnung.

In den Onlinenetzwerken riefen Aktivisten für Montag zu einer „Dämmerungsaktion“ auf: „Stehen Sie früh auf, zielen Sie direkt auf das Regime, quetschen Sie die Wirtschaft aus, um den Druck zu erhöhen“, hieß es auf einem Plakat, das im Internet kursierte.

In Hongkong gibt es seit Monaten Massenproteste. Sie richteten sich zunächst gegen ein geplantes Gesetz, das erstmals auch Auslieferungen nach Festland-China ermöglicht hätte. Inzwischen fordert die Protestbewegung umfassende demokratische Reformen und die Absetzung der pro-chinesischen Regierung. Die Proteste schlagen immer wieder in Gewalt um, in diesem Monat starben zwei Menschen.

Chaos in Hongkong: Neue Proteste - plötzlich richtet ein Polizist seine Waffe auf einen Demonstranten

Erstmeldung vom 11. November 2019:

Hongkong - Fünf Monate nach Ausbruch der Anti-Regierungsproteste in Hongkong nimmt die Gewalt kein Ende: Nachdem am Montagmorgen erneut ein Demonstrant von einem Polizisten angeschossen und in den Oberkörper getroffen worden war, spielten sich in der chinesischen Sonderverwaltungsregion teils chaotische Szenen ab.

Day of tear gas, chaos and anger in Hong Kong captured by @AntAFP pic.twitter.com/YDkrsVAWhj — AFP news agency (@AFP) November 11, 2019

An mehreren Orten in der Stadt entluden sich Proteste in Gewalt, radikale Demonstranten blockierten Straßen, legten Feuer und warfen Pflastersteine. Die Polizei setzte Gummigeschosse und Tränengas ein. Der 21-Jährige war am Morgen an einer von Demonstranten blockierten Kreuzung von einem Polizisten angeschossen worden.

Hongkong: Neue Proteste - Polizist schießt Demonstranten an

Nach Angaben der Krankenhaus-Behörde befand er sich in einem kritischen Zustand. Seit dem Ausbruch der Anti-Regierungsproteste im Juni war es das dritte Mal, dass ein Demonstrant von der Polizei angeschossen wurde.

Auf einem in sozialen Netzwerken geteilten Video ist zu sehen, wie ein Polizist zunächst aus nächster Nähe seine Waffe auf einen Demonstranten richtet. Es kommt zu einem Handgemenge. Als von der Seite ein weiterer Demonstranten auf den Beamten zukommt, schießt er auf diesen und feuert zwei weitere Schüsse ebenfalls in Richtung anderer Demonstranten ab.

Hongkong: Schuss auf Demonstranten - Joshua Wong fordert Ende der Polizeigewalt

Die Polizei bestätigte den Vorfall und gab an, dass Beamte auch an zwei weiteren Orten in der Stadt am Montag ihre Dienstwaffen gezogen hätten. Verantwortlich dafür seien die illegalen Taten der „Randalierer“ gewesen.

Joshua Wong, eines der bekanntesten Gesichter der Demokratie-Bewegung, forderte ein Ende der Polizeigewalt. „Nicht wir haben die Gewalt eskaliert, sondern die einzige Seite, die eskaliert, ist die Polizei“, sagte Wong der britischen BBC.

Zuletzt waren pro-demokratische Abgeordnete festgenommen worden.

Rubriklistenbild: © dpa / Achmad Ibrahim