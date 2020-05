Horst Seehofer ist seit Jahren eine prägende Figur in der deutschen Politik - nun hat er einen harten Schnitt angekündigt.

Horst Seehofer will der Politik nach 50 Jahren den Rücken kehren.

Der Bundesinnenminister hat in einem Interview einen harten Schnitt angekündigt.

Lob hatte der frühere CSU-Chef einmal mehr für den Kurs von Kanzlerin Merkel in der Corona-Krise parat.

Berlin - Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will nach Ablauf der Legislaturperiode ganz aus der Politik aussteigen. Nach der nächsten Bundestagswahl beginne für ihn ein "totales Kontrastprogramm zu dem, was ich seit 50 Jahren mache", sagte der 70-Jährige dem Spiegel in einem am Freitag vorab veröffentlichtem Beitrag. Er werde dann ein "unpolitischer Mensch" sein. "Sie werden mich in keinem Aufsichtsrat finden."

Horst Seehofer kündigt Rückzug an: „Sie werden mich mit der aktuellen Politik nicht locken können“

"Sie werden mich mit der aktuellen Politik nicht locken können, auch wenn sie mich vielleicht noch so ärgert", fügte der CSU-Politiker. Für die Krisenpolitik von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in der Corona-Pandemie fand Seehofer einmal mehr lobende Worte: "Das war genau die richtige Strategie." Auf Deutschland komme jetzt noch eine "lange, lange Arbeitsstrecke" zu, um die Corona-Krise zu überwinden. "Und da brauchen wir die Kanzlerin."

Das Land sei bisher gut durch die Krise gekommen, sagte Seehofer weiter. "Dies alles führt bei mir zu der Zuversicht, dass wir das Virus weiter zurückdrängen und vielleicht sogar überwinden können."

Seehofer kritisiert von der Leyens EU-Kommission: „Ich darf mich kümmern ...“

Weniger positiv fiel in dem Interview Seehofers Urteil zur EU-Kommission aus - obwohl diese seit einigen Monaten von der CDU-Politikerin Ursula von der Leyen geführt wird. Ich hatte große Hoffnungen auf die neue EU-Kommission“, sagte Seehofer. „Heute bin ich, gelinde gesagt, enttäuscht.“

„Ich darf mich um die Seenotrettung kümmern und um die Kinder in den Flüchtlingslagern in Griechenland. Ich darf mich um eine gemeinsame Asylpolitik bemühen“, sagte Seehofer. „Das sind aber alles Aufgaben der EU.“ Auch beim jüngsten Vorstoß eines europäischen Investitionsprogramms sei nicht Brüssel der Motor gewesen, sondern Berlin und Paris, sagte Seehofer laut Spiegel.

Seehofers CSU will am Freitag unterdessen ihren ersten virtuellen Parteitag abhalten.

AFP/dpa/fn